Vivere in un'isola da sogno della Cornovaglia ed essere pagati per farlo. Non state sognando, potete farlo davvero. L'isola di St. Michael's Mount sta cercando un gestore di servizi per i visitatori.

Situata nella Mount's Bay, nella zona occidentale della Cornovaglia, in Inghilterra, l'isola si trova di fronte alla cittadina di Marazion con cui è collegata tramite traghetto. Sicuramente lo avrete già notato. St. Michael's Mount somiglia molto, non solo per via del nome, alla bellissima Mont Saint-Michel della Normandia, in Francia, ogni anno meta di turisti vista l'eccezionale ampiezza delle maree (circa 14 metri di dislivello) che letteralmente isola la località.

E la somiglianza è tutt'altro che casuale. Anche l'isola inglese, come quella francese, è un luogo dedicato all'arcangelo Michele, che secondo la leggenda sarebbe apparso nel 495. Successivamente venne costruita l'abbazia che ne porta il nome poi sostituita nel XVI secolo dalla fortezza oggi ancora presente.

Luoghi da sogno, mete molto amate dai turisti. L'anno scorso, l'isola inglese ha ricevuto qualcosa come 350.000 visitatori. St. Michael's Mount è una delle attrazioni iconiche della Cornovaglia.

Per questo, è alla ricerca di un responsabile in grado di guidare e motivare un team per raggiungere i più alti standard di esperienza del visitatore.

“Lavorando con la marea e il meteo, sarai un pianificatore logistico organizzato e lungimirante che vive di sfide e dell'avventura di lavorare in un luogo così unico. Con la responsabilità del viaggio dei visitatori dai parcheggi al castello e la gestione di oltre 30 impiegati stagionali, sarai un abile multitasker con eccezionali capacità organizzative” si legge nell'annuncio.

Il compenso va da 24.000 a 29.000 sterline (27.000-33.000 euro circa) ed è offerto anche l'alloggio sull'isola.

“Giganti, sirene, miracoli e altro hanno lasciato la loro impronta. Tutto quello che devi fare è mettere piede sull'isola, guardare e ascoltare. Chissà cosa scoprirai ” si legge sul sito ufficiale.

Siete pronti a farlo? Qui tutti i requisiti richiesti

Per candidarvi occorre compilare il modulo di richiesta sottostante e inviarlo a [email protected]

Se siete interessati fate presto, c'è tempo solo fino a domani mattina alle 9.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto cover