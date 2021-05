Lavoratori dello spettacolo ripuliscono le strade dai rifiuti in Siberia vestiti da Star Wars [video]

Hanno indossato i panni dei personaggi iconici di Star Wars e hanno compiuto l’impresa galattica di ripulire le strade di questa cittadina della siberia

Proprio oggi si celebra lo Star Wars Day! Nel maggio di 41 anni fa esordiva il primo episodio della celebre saga.

Tuttavia, il film non uscì il 4 maggio. La scelta del mese e del giorno è ispirata alla famosa citazione “May the force be with you” (“Che la forza sia con te”), dove “May” in inglese significa anche “maggio”. Giocando con le parole, la frase è stata trasformata in “May the fourth be with you”; “fourth” sta per “quarto” e così si ottiene la data scelta per lo Star Wars Day.

Proprio pochi giorni fa alcuni lavoratori dello spettacolo hanno indossato i panni dei personaggi di Guerre Stellari, per pulire il viale Gagarin della città siberiana di Irkutsk; l’intento era quello celebrare il 60° anniversario del primo viaggio spaziale da parte dell’essere umano ma…Con stile!

Un’impresa stellare che ha unito la passione per Star Wars con il rispetto per l’ambiente!

