Hai difficoltà a imparare una nuova lingua? La colpa è nel tuo cervello

Un nuovo studio potrebbe spiegare perché è così difficile imparare una seconda lingua in età adulta. La risposta è nel nostro cervello

Uno studio su pazienti con epilessia sta aiutando i ricercatori a capire come il cervello gestisce il compito di imparare una nuova lingua, mantenendo la propria lingua madre. Lo studio, condotto da neuroscienziati della UC San Francisco, fa luce sull’annosa questione del perché è così difficile imparare una seconda lingua da adulti.

I risultati in qualche modo sorprendenti hanno offerto al team una finestra su come il cervello gestisce il compromesso tra neuroplasticità – la capacità di far crescere nuove connessioni tra i neuroni quando si imparano cose nuove – e stabilità, che ci consente di mantenere le reti integrate di cose che abbiamo già imparato .

Usando elettrodi sulla superficie del cervello per seguire i segnali neurali ad alta risoluzione, il team ha scoperto che i gruppi di neuroni sparsi nella corteccia del linguaggio sembrano perfezionarsi man mano che l’ascoltatore acquisisce familiarità con i suoni estranei.

Con questo studio, i ricercatori sono stati in grado di vedere cosa realmente accade nelle regioni del cervello coinvolte nella differenziazione dei suoni durante la fase iniziale di apprendimento.

Lo studio

Imparare i suoni di una nuova lingua è il primo passo per imparare a usare quella lingua. Quindi, per questo studio, si è analizzato come l’attività nelle regioni cerebrali disperse associate al linguaggio si è spostata quando l’ascoltatore ha acquisito maggiore familiarità con i suoni estranei.

Il team ha lavorato con 10 pazienti volontari, di età compresa tra 19 e 59 anni, la cui lingua madre è l’inglese, e ha chiesto loro di riconoscere i suoni del parlato in mandarino. Il mandarino è una lingua tonale in cui il significato della parola si basa non solo sui suoni vocalici e consonantici, ma anche su sottili cambiamenti nel tono della voce, noti come toni. I parlanti di lingue non tonali come l’inglese spesso trovano molto difficile discernere questi suoni non familiari.

Ciascuno dei volontari era stato precedentemente sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, durante il quale sono stati impiantati degli elettrodi nel cervello per individuare la fonte delle loro convulsioni. Lo studio ha incluso sette pazienti presso l’UCSF Epilepsy Center e tre nel Epilepsy Center presso gli ospedali e le cliniche dell’Università dell’Iowa.

Nel corso dei giorni, i ricercatori hanno lavorato individualmente con i volontari, suonando registrazioni di diversi madrelingua mandarini di diverse età, sia maschi sia femmine, pronunciando sillabe come “ma” e “di” usando ciascuno dei quattro toni. Dopo ogni suono, il paziente ha indicato se pensava che il tono stesse andando su, giù, su e poi giù, o se rimanesse piatto, e ha ricevuto un feedback sulla correttezza. I pazienti hanno ripetuto questo compito circa 200 volte, in diverse sessioni da 5 a 10 minuti.

Dopo quel breve lasso di tempo, le persone hanno superato la fase di apprendimento iniziale ed erano diventate in qualche modo abili nel categorizzare i suoni.

I risultati

I dati di altri studi pubblicati hanno suggerito che l’attività attraverso la corteccia del linguaggio potrebbe aumentare man mano che una persona acquisisce familiarità con la lingua. Ciò che i ricercatori hanno scoperto, invece, è stato uno spettro di cambiamenti distribuiti in tutta la corteccia del linguaggio; con attività in aumento in alcune aree ma in diminuzione in altre, mantenendo un attento equilibrio.

Inoltre, si è visto quali regioni del cervello erano più attivate da quale tono variava tra gli individui. È come se il cervello di ogni persona avesse un set unico di manopole, che vengono messe a punto mentre acquisiscono familiarità con i nuovi suoni.

Questo meccanismo può spiegare perché alcune persone raccolgono i suoni molto più facilmente di altre, poiché ogni cervello è unico e trova il proprio equilibrio tra il mantenimento della stabilità della lingua madre mentre fa appello alla plasticità necessaria per impararne una nuova.

Infatti, dallo studio è emerso che i volontari sono stati in grado di imparare i toni in mandarino senza compromettere la loro capacità di percepire il tono in inglese.

Fonti: UCSF; YouTube.com/ucsf; Facebook.com/ucsf

