Operai della fabbrica di iPhone subiscono un’intossicazione alimentare in India

Sono più di 150 i dipendenti dello stabilimento Foxconn di Chennai (India) ricoverati la scorsa settimana per una forma di intossicazione che per fortuna non ha provocato vittime: quasi tutti i dipendenti, infatti, sono stati già dimessi. L’ipotesi è che nella fabbrica sia scoppiato un focolaio di infezione diarroica acuta che ha coinvolto, in maniera meno grave, un altro centinaio di dipendenti che non sono stati ricoverati. La maggior parte dei dipendenti erano donne; non è chiaro se l’incidente ha portato all’interruzione della produzione all’interno dello stabilimento.

Foxconn è una delle più importanti multinazionali operante nel settore della tecnologia, la quarta al mondo per giro d’affari: ha sede a Tucheng, a Taiwan, ma le sue fabbriche sono diffuse in tutta l’Asia, dalla Cina (dove rappresenta il più importante datore di lavoro su scala nazionale) all’India. Produce componenti elettroniche per moltissime aziende tech, di cui molte occidentali – fra cui Apple, BlackBerry, Nintendo, Kindle, Nokia, Sony, Xiaomi, Microsoft: si pensi che circa il 40% delle componenti elettroniche vendute in tutto il mondo proviene da questa azienda. Lo stabilimento indiano in cui si è verificata l’infezione produceva appunto componenti per Apple iPhone.

