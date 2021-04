Dall’igienizzante per le mani al dentifricio, tutti i prodotti di questa farmacia di Londra sono fatti a mano…in feltro!

A Londra una farmacia fuori dal comune ha aperto le porte ai visitatori: il coloratissimo negozio vende le riproduzioni dei più noti marchi farmaceutici e dei prodotti per la cura personale, realizzati interamente…In feltro!

L’esposizione, creata dall’artista Lucy Sparrow, si trova nel vivace Mayfair della capitale inglese. Qui gli avventori possono acquistare morbide opere d’arte, che trasmettono un senso di pace e benessere. La farmacia contiene oltre 15.000 articoli, realizzati nell’arco di un intero anno.

All’interno del negozio, gli scaffali sono pieni di copie esatte di medicinali e prodotti per la salute di tutti i giorni, dai rimedi per il mal di stomaco ai test sul coronavirus, ma anche trucchi e profumi in feltro.

Riflettendo sulla polarità tra ciò che rappresenta a livello simbolico una farmacia e la giocosità delle piccole opere d’arte l’artista ha dichiarato:

Spero che (la mostra) susciti nostalgia e calma, in un luogo dove non ti sentiresti necessariamente tranquilli, ma che allo stesso tempo offre benessere, quando forse non ci si sente del tutto bene psicologicamente

I visitatori possono acquistare qualsiasi articolo sugli scaffali come farebbero in una normale farmacia. Tutto è studiato nei minimi dettagli: ad esempio i medicinali acquistabili solo tramite prescrizione vengono recuperati dagli scaffali dietro le casse. Questi articoli, che includono sonniferi e tranquillanti come lo Xanax, vengono poi venduti utilizzando una ricetta anch’essa realizzata in feltro.

La farmacia è aperta al pubblico, ma riceve visite solamente su appuntamento per rispettare le misure di sicurezza, imposte dalla situazione sanitaria.

Questo luogo attraverso la morbidezza e il colore esorcizza le paure di questo periodo, per donare un senso di tranquillità e benessere che speriamo presto di ritrovare.

