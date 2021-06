A Tor Bella Monaca c’è un nuovo murales che mangia lo smog, portando colore e bellezza

Il diritto alla bellezza è dignità e la dignità è inalienabile e universale. È questo l’intento del nuovo ecomurales Sotto la superficie, realizzato da Lucamaleonte nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma.

L’opera è stata promossa dalla no profit Yourban 2030 ed è ecologica, perché è stata realizzata utilizzando Airlate, una particolare vernice anti-smog che pulisce l’aria dall’inquinamento.

Sotto la superficie rappresenta un omaggio alla biodiversità del mondo marino. La vita marina rappresentata è anche una metafora e un invito a guardare sotto la superficie:

Sotto la superficie delle periferie ci sono realtà virtuose. L’opera è un invito ad andare oltre e far emergere tutto quello che c’è sotto la superficie, tutte le realtà virtuose e ricche di umanità, spiega Lucamaleonte.

Tor Bella Monaca è il quartiere italiano con la maggiore concentrazione di alloggi popolari. Qui le abitazioni sono state progettate rispondendo a esigenze prettamente abitative e funzionali, senza considerare la bellezza, elemento fondamentale per il benessere delle persone.

Con Sotto la superficie parliamo di Diritto alla Bellezza, in un quartiere dove, come emerge dai dati raccolti e pubblicati dall’Osservatorio Casa Roma di Enrico Puccini, in collaborazione con la ricercatrice Francesca Cubeddu, sono presenti circa 5500 case popolari: 4mila di proprietà del Comune di Roma e 1495 dell’ente regionale, ha dichiarato Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030.