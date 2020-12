Come gestire nel proprio piccolo disturbi d’ansia e stress di uno dei momenti storici più difficili

In questo periodo tutti noi siamo sottoposti a un forte stress fisico e mentale che può portare a disturbi di ansia, agitazione e nervosismo. Disturbi d’ansia e stress possono peggiorare la qualità della nostra vita ed è molto importante sostenere il nostro organismo in questo momento storico così difficile.

Alimentazione, stile di vita e integratori naturali possono aiutarci a ritrovare calma e serenità e fronteggiare al meglio lo stress prolungato.

Ansia e stress, cosa sono e cosa comportano

Quello che stiamo vivendo è indubbiamente uno dei momenti storici più difficili dei nostri tempi. Preoccupazione e incertezza si sommano alla necessità di rivedere le proprie abitudini e riorganizzare ampi spazi della quotidianità e tutto ciò può rappresentare una fonte di stress importante.

Nei momenti difficili, infatti, il nostro organismo risponde attraverso l’attivazione del sistema nervoso simpatico che produce un incremento di neurotrasmettitori responsabili di una serie di sintomi tipici dell’ansia. Si tratta di una risposta aspecifica a stimoli che il corpo individua come minacce, utile proprio a fronteggiare le difficoltà.

Se però la risposta si protrae nel tempo può portare a disturbi che peggiorano le nostre performance e la qualità della nostra vita. Durante i periodi particolarmente stressanti, infatti, è possibile sentirsi agitati, nervosi e di cattivo umore e avere difficoltà a concentrarsi nello studio, nel lavoro e in tutte le normali attività quotidiane.

Preoccupazione, nervosismo e stress possono poi avere un impatto negativo anche sulla qualità del riposo, sui processi digestivi e sul sistema immunitario. Molto spesso, quando si è stressati si soffre dunque di insonnia o di disturbi gastrici o intestinali, come reflusso e bruciore di stomaco e si è in generale più vulnerabili.

La tensione che accompagna i momenti di forte stress fisico e mentale, infine, può determinare dolori a carico dell’apparato muscolare, determinando o peggiorando dolori a livello di schiena, spalle e collo. Per affrontare al meglio momenti difficili e alleviare i sintomi legati a disturbi d’ansia e stress, è bene dunque intervenire per sostenere l’organismo.

Come gestire i momenti difficili e stressanti

Durante i momenti difficili l’umore peggiora e si perde la motivazione a prendersi cura di se stessi. Ma è proprio nei periodi più problematici dovremmo sostenere il nostro corpo!

Per aiutare l’organismo a fronteggiare lo stress occorre innanzitutto curare l’alimentazione, seguendo una dieta equilibrata e varia, e svolgere sempre una regolare attività fisica che contribuisce al rilascio di endorfine e neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione dell’umore.

In situazioni stressanti, per calmare gli stati di agitazione, è possibile ricorrere anche a pratiche come la meditazione e lo yoga e a esercizi di meditazione, che aiutano ad avere un maggiore controllo sui propri pensieri. Piante, rimedi erboristici e integratori alimentari naturali possono poi offrire un valido aiuto per affrontare al meglio i periodi di forte stress.

Rimedi naturali contro ansia e stress

Oltre all’alimentazione e allo stile di vita è possibile fare ricorso a validi rimedi naturali per combattere disturbi d’ansia e stress e favorire il benessere fisico e mentale durante i momenti difficili.

Integratori come vagostabil di Cristalfarma sono formulati con piante e ingredienti naturali che alleviano agitazione, palpitazioni, affaticamento eccessivo e facilitano rilassamento, calma e riposo.

vagostabil contiene, infatti, melissa (Melissa officinalis) e biancospino (Crataegus oxycantha), due piante officinali il cui utilizzo è considerato sicuro e privo di effetti collaterali di rilievo. La melissa ha infatti proprietà calmanti sul sistema nervoso centrale ed ha azione spasmolitica, utile per migliorare la digestione e attenuare disturbi a livello gastrico e intestinale.

Il biancospino ha invece note proprietà benefiche per l’apparato cardiovascolare e aiuta a regolarizzare il battito cardiaco, normalmente accelerato nei periodi stressanti. L’azione di melissa e biancospino in vagostabil è potenziata dalla presenza di magnesio, un minerale fondamentale per sostenere la funzionalità del sistema nervoso.

Gli ingredienti di vagostabil sono tutti naturali, perfettamente tollerati e possono aiutare a prendersi cura di sé in periodi difficili come quello che stiamo vivendo, migliorando l’umore, il sonno, la digestione e altri sintomi associati allo stress come palpitazioni, agitazione e nervosismo.