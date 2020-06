Come affrontiamo stress e agitazione con semplici azioni quotidiane

Eventi e periodi stressanti possono avere ripercussioni sulla vita di tutti i giorni e diminuire la nostra capacità di affrontare le sfide quotidiane.

I rimedi naturali, uniti a semplici azioni quotidiane e abitudini sane, possono aiutarci ad affrontare stress e agitazione e a ritrovare benessere ed equilibrio mentale e fisico.

Stress e agitazione, cosa sono e come condizionano la nostra vita

Quando si parla di stress si fa riferimento a una risposta aspecifica messa in atto dal nostro organismo per riuscire a fronteggiare uno o più stimoli esterni o interni che minacciano l’equilibrio psico-fisico.

Gli eventi stressanti, infatti, attivano il sistema nervoso simpatico in un processo noto come “lotta o fuga” in cui si ha un incremento della produzione di adrenalina e noradrenalina che a sua volta determina un aumento della frequenza cardiaca e della tensione muscolare cui spesso, se lo stress è prolungato o troppo intenso, si associano altre manifestazioni come spasmi addominali, agitazione e disturbi del sonno.

Tali disturbi possono comparire sporadicamente, ad esempio in concomitanza con eventi importanti come un colloquio di lavoro, un discorso in pubblico o un esame, ma possono anche interessare periodi di tempo più lunghi e, in base alla durata e all’intensità della risposta allo stress, le ripercussioni sulla vita di tutti i giorni possono variare.

I soggetti più colpiti sono in genere le donne, ma chiunque può trovarsi a fare i conti con i disagi fisici ed emotivi provocati da momenti e situazioni difficili, che stressano corpo e mente.

Se lo stato di agitazione si protrae nel tempo, questo può compromettere il nostro benessere e la nostra quotidianità provocando irritabilità, insicurezza, difficoltà a mantenere la concentrazione e ad affrontare situazioni normali.

In queste situazioni è importante ritrovare l’equilibrio tra mente e corpo per migliorare la qualità di vita. Potrebbero risultare efficaci dei semplici cambiamenti nelle azioni quotidiane oppure, se i disturbi persistono, è importante affidarsi al parere di un medico.

Come combattere stress e agitazione con i rimedi naturali

La natura mette a disposizione, nelle mani del medico, diverse piante officinali per contrastare le manifestazioni fisiche e mentali provocate dallo stress, dagli stati di agitazione e dai disturbi della sfera ansiosa.

Il biancospino (Crataegus oxycantha), ad esempio, è ampiamente utilizzato per per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. Foglie e fiori di biancospino contengono infatti sostanze utili per attenuare i disturbi provocati dallo stress.

Oltre al biancospino, una pianta molto utile per combattere lo stress è la melissa (Melissa officinalis). Le sommità fiorite di questa pianta aromatica contengono oli essenziali, resine e sostanze amare in grado di favorire il rilassamento e il normale tono dell’umore.

La melissa agisce anche sull’apparato gastrointestinale e aiuta a migliorare la digestione, spesso compromessa in caso di stress e tensione.

Biancospino e melissa sono le due piante presenti in vagostabil, integratore alimentare formulato proprio per favorire il rilassamento in caso di stress.

vagostabil associa all’azione di queste due piante anche il magnesio, un minerale utile a sostenere il corretto funzionamento del sistema nervoso, che svolge un ruolo fondamentale negli stati di agitazione.

La somministrazione di questo integratore può essere dunque utile per ritrovare armonia ed equilibrio in maniera naturale riducendo tensione e nervosismo e contribuendo ad attenuare alcuni disturbi tipici dello stress emozionale, come palpitazioni, malessere e disturbi gastrointestinali.

Semplici azioni quotidiane per fronteggiare stress e agitazione

Stress e stati di agitazione possono essere affrontati in modo efficace con semplici azioni quotidiane e abitudini che favoriscono il rilassamento e l’equilibrio tra corpo e mente.

Una corretta alimentazione e una regolare attività fisica, ad esempio, giocano un ruolo fondamentale per sostenere l’organismo a fronteggiare i periodi stressanti e le difficoltà della vita.

L’equilibrio mentale difficilmente può essere raggiunto se vi è uno squilibrio fisico. Attraverso una dieta bilanciata possiamo infatti fornire al nostro corpo i nutrienti di cui ha bisogno per affrontare le sfide quotidiane, mentre l’esercizio fisico porta al rilascio, da parte del nostro organismo, di sostanze chimiche – tra cui le endorfine – che aiutano a regolare l’umore e ad affrontare al meglio situazioni stressanti.

Oltre all’alimentazione e all’attività fisica, altre semplici azioni quotidiane come il controllo della respirazione, la meditazione, lo yoga e l’ascolto di musica rilassante possono rivelarsi molto utili per controllare il battito cardiaco e l’agitazione e migliorare il controllo sui propri pensieri.

Cristalfarma ha ideato un programma chiamato Have a Nice Day, dove psicologi, istruttori di yoga e altri professionisti ed esperti mettono a disposizione le loro conoscenze per aiutare a ritrovare equilibrio nei periodi fortemente stressanti.

Dopo essersi registrati è possibile usufruire di consigli alimentari, esercizi di respirazioni, video, guide e playlist musicali gratuiti per liberare la mente.

Grazie a queste buone abitudini e al supporto di integratori appositamente formulati è dunque possibile ritrovare relax e benessere per affrontare con serenità ogni piccola e grande sfida della vita.