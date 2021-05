Al via l’accademia sensoriale per i non vedenti amanti del vino

Dal 25 maggio i non vedenti potranno degustare il vino in modo consapevole, attraverso un percorso sensoriale che coinvolge gusto e olfatto, ma anche tatto e ascolto. L’iniziativa, nata da una collaborazione tra l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Monza e Brianza e l’azienda Vinhood, mira ad avvicinare i disabili visivi al mondo del vino.

Gli iscritti riceveranno a casa una wine box contenente 6 bottiglie da etichette selezionate e un kit composto da spezie e biscottini, finalizzati all’allenamento del palato. Gli incontri si terranno online per 4 martedì successivi a partire dal prossimo 25 maggio, dalle 18.00 alle 19.30.

Ma per chi non si accontenta dell’esperienza da remoto, sarà però possibile seguire anche in presenza le lezioni, in una sala appositamente attrezzata nella sede dell’associazione a Monza, nel rispetto delle normative anti-Covid.

La wine box è un mix di vini bianchi, rossi, bollicine e passiti e, anche online, i partecipanti verranno guidati da esperti enologi e sommellier di Vinhood, in modo da poter apprezzare il vino con gusto, tatto, ascolto e olfatto.

Gli interessati possono contattare la segreteria dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Monza e Brianza al numero 039.2326644, oppure via mail a [email protected].

Un’iniziativa per rendere concreto il concetto di inclusione, a volte poco più che uno slogan.

Fonti di riferimento: Ansa/Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Monza e Brianza/Facebook

