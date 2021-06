Il beluga che si avvicina al pupazzo della bimba nell’acquario è la cosa più straziante che vedrete oggi

Ci passa avanti per un attimo, poi ritorna indietro, in una manciata di secondi: l’attenzione di questo beluga meraviglioso, rinchiuso nel suo acquario, è attirata da nient’altro che da un peluche. Siamo nel Connecticut, negli Stati Uniti, e da qui il video di una bambina, del suo pupazzo e del simpatico beluga è diventato virale.

Tutto è accaduto al Mystic Aquarium nello stato americano: la clip inizia con la bimba che guarda la balena bianca all’interno dell’acquario con la sua mamma. La piccola tiene tra le mani una balena bianca di peluche e tanto basta al beluga che le scorrazza davanti per “avvicinarsi” a lei.

La bambina, concitata, fa come per toccare il mammifero attraverso la parete di vetro, ma notando la balena di pezza, il beluga rigira il muso verso la piccola e apre la bocca molto probabilmente per l’eccitazione.

Straziante, come quella vita in cattività cui è costretto questo beluga e tutti gli altri animali che si trovano in questo e in altri tantissimi acquari, delfinari o zoo. Non si rassegneranno mai, tra flash e gridolini, la loro, così, è solo una vita a metà.

YouTube

