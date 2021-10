Viaggiare in treno gratis in tutta Europa: scopri come richiedere il pass di DiscoverEU

I giovani cittadini dell’Unione Europea hanno una nuova possibilità per scoprire il continente, grazie a questo pass gratuito

Riparte l’iniziativa DiscoverEU, messa in atto dall’Unione Europea per favorire la circolazione dei giovanissimi fra i paesi membri, scoprire la diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza culturale e la storia ed entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. A partire da oggi e fino al prossimo 26 ottobre, i cittadini UE nati di età compresa fra i 18 e i 20 anni potranno registrarsi sul portale ad hoc e prenotare il proprio pass per girare gratuitamente l’Europa in treno. Ecco i requisiti per partecipare:

essere nato tra il 1° luglio 2001 (incluso) e il 31 dicembre 2003 (incluso);

avere la cittadinanza di uno dei 28 Stati membri dell’Unione europea al momento della decisione di aggiudicazione;

essere in possesso di un passaporto o di una carta d’identità.

A disposizione ci sono 60.000 pass che saranno attivi fra il marzo 2022 e il febbraio 2023, validi per un massimo di 30 giorni: i pass saranno perlopiù ferroviari, per favorire una mobilità sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ma potranno essere utilizzati anche altri mezzi di trasporto (autobus, traghetto e, in via eccezionale, l’aereo). A ogni Stato è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la sua popolazione e la popolazione totale dell’Unione Europea. A causa dell’incertezza della situazione sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, le prenotazioni saranno flessibili e la data della partenza potrà essere modificata fino all’inizio del viaggio.

È possibile usare il pass anche per viaggiare con i propri amici: l’iniziativa infatti permette la partecipazione di gruppi fino a cinque persone, a patto che tutti i partecipanti rispettino le condizioni di ammissibilità sopra elencate. Per essere ammessi in gruppo, bisognerà utilizzare lo stesso codice-domanda in fase di registrazione sul portale. I ragazzi portatori di handicap, invece, possono far presente il loro stato di salute per ricevere assistenza e sostegno in tutte le fasi della partecipazione.

L’iniziativa fa leva anche sull’uso dei social da parte dei giovani, che attraverso l’hashtag #DiscoverEU possono condividere foto e video del viaggio su Instagram, Facebook o Twitter e partecipare così al concorso fotografico, con la possibilità di vincere qualche premio. Inoltre, esiste un gruppo Facebook dedicato ai partecipanti, che permette di organizzare incontri e combinare il proprio programma di viaggio con quello di altri viaggiatori per stringere nuove amicizie.

Fonte: DiscoverEU

