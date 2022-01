“A volte non sappiamo quanto aiutiamo comprando dello zucchero filato”

Una storia commovente che fa riflettere sull’egoismo che permea la società in cui viviamo

Troppo spesso camminiamo indifferenti davanti alle sofferenze e ai drammi altrui, senza neanche renderci conto della povertà e della disperazione che ci circondano – troppo impegnati a ingigantire i nostri problemi per preoccuparci di quelli degli altri. Una storia molto triste e commovente ci arriva dalla città di Tamaulipas, in Messico, è ha per protagonista un venditore ambulante di zucchero filato.

L’uomo ha trascorso l’intera giornata al freddo con il suo stand, cercando di vendere un po’ di zucchero filato per sostenere economicamente la sua famiglia, ma senza successo: neppure un pezzo è stato venduto durante le molte ore che l’uomo ha passato cercando di convincere i passanti a comprare per aiutarlo. Alla fine della giornata infruttuosa l’uomo, colto da un moto di disperazione, si è accanito contro il suo stesso stand, rovesciando a terra tutti gli spiedini che reggevano le nuvole di zucchero filato. Il tragico momento è stato ripreso da una passante, che ha condiviso poi il video sul proprio profilo Facebook.

La donna, una giovane nutrizionista alla quale il venditore aveva offerto lo zucchero filato ma che non aveva voluto comprarlo, ha corredato il video con un’amara riflessione sull’indifferenza che regna sovrana nei tempi moderni. Non si trattava di un accattone o di un disonesto, ma di un uomo che cercava in qualche modo di guadagnarsi da vivere, per permettere alla sua famiglia una esistenza dignitosa: a volte non sappiamo quanto bene possiamo fare con un piccolo gesto, come per esempio acquistare dello zucchero filato da un ambulante – per questo è importante aprire gli occhi, guardare chi abbiamo davanti, aiutarlo per come possiamo. Ciò che per noi sembra niente può rappresentare una grande ricchezza per il prossimo.

Aveces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar. Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mi y otras personas en el seven y le dijimos que no camino y azoto el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente 😢 Y despues de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzo de nuevo a la avenida. 😭 Claro, después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día😢.Pero me quede pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o que se yo. Compremos y ayudemos a los que mas necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada… 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Posted by Centro de Nutrición Erika Sosa on Monday, December 27, 2021

Fonte: Facebook

