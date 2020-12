L’Italia ha venduto “in sordina” navi militari all’Egitto, violando leggi e diritti umani

Consegnata in sordina la prima Fregata Fremm all’Egitto, e ce ne sarà anche una seconda

Diverse associazioni sono pronte a intraprendere azioni legali contro il Governo italiano per aver armato l’Egitto attraverso la cessione di una nave militare, con il tentativo di temere nascosta la consegna e la successiva partenza.

La denuncia arriva da Rete Italiana Pace e Disarmo (RIPD):

“Lo scorso 23 dicembre con una cerimonia in sordina e non pubblicizzata (come di solito avviene) è stata consegnata da Fincantieri agli ufficiali della Marina Militare dell’Egitto, presso i cantieri del Muggiano a La Spezia, la fregata multiruolo Fremm Spartaco Schergat, ora ribattezzata al-Galala”, si legge in un comunicato dell’associazione.

Secondo RIPD, “tenere nascosta la consegna della nave sfruttando il periodo natalizio, è sintomo di imbarazzo da parte del Governo italiano per aver venduto un mezzo militare destinato alla Marina Militare italiana senza alcuna comunicazione ufficiale al Parlamento”.

“La Rete Italiana Pace e Disarmo ritiene soprattutto inammissibile che questa ed altre forniture militari all’Egitto, Paese coinvolto nel conflitto in Libia e il cui regime autoritario è responsabile di incarcerazioni persecutorie nei confronti degli attivisti per i diritti umani, vengano concretizzate senza alcun dibattito in Parlamento in chiara violazione della legge 185 del 1990”, continua la nota di RIPD.