Chi è nato a dicembre vive più a lungo e non soffre ‘di cuore’. Gli studi che lo confermano

Sapete che esistono diversi studi che mettono in relazione il mese di nascita con l’aspettativa di vita, l’umore e altre caratteristiche della persona? Secondo alcune di queste ricerche essere nati a dicembre ha diversi vantaggi.

Partiamo dallo studio che ha ottenuto il risultato più clamoroso: secondo una ricerca pubblicata sul Journal Of Aging Research, i nati a dicembre hanno una maggiore probabilità di vivere fino ad oltre 100 anni di età (superando anche i 105)!

Di conseguenza queste persone sarebbero generalmente più sane. Uno studio, condotto su 1.749.400 residenti negli Stati Uniti, suggerisce che i nati di dicembre hanno un rischio inferiore di soffrire di malattie cardiovascolari.

Un sondaggio condotto tra studenti universitari, sempre negli Stati Uniti, ha rivelato poi che le persone nate in questo mese si lamentano generalmente meno degli altri e sono meno inclini agli sbalzi d’umore.

I bambini di dicembre sono anche atleti nati, almeno secondo uno studio dell‘International Journal of Sports Medicine. I vantaggi per la salute e la naturale predisposizione per lo sport, a detta degli autori, sarebbero da imputare al fatto che le loro madri durante la gravidanza (in primavera ed estate) sono state maggiormente esposte alla vitamina D.

Chi nasce in dicembre, inoltre, sarebbe anche una persona mattutina, agevolata dunque ad alzarsi presto e con più facilità, secondo una ricerca pubblicata dalla US National Library of Medicine.

I ricercatori dell’Ufficio delle statistiche nazionali inglesi hanno invece trovato un collegamento (ovviamente statistico) tra il mese di nascita e alcune professioni. Sapete a loro dire qual è il lavoro più frequente di chi è nato a dicembre? Il dentista!

Forse non sarete d’accordo con tali risultati o magari vi riconoscete in queste caratteristiche solo in parte. Tenete presente però che anche la scienza, a volte, sembra essere un po’ confusa con la conseguenza di raggiungere risultati diametricalmente opposti. È il caso ad esempio di un altro studio di cui vi abbiamo parlato che individuava invece nei nati di maggio quelli con la maggiore salute generale e di conseguenza, almeno in teoria, aspettativa di vita.

Se siete nati a dicembre, comunque, prendete il buono che viene e, ripensando a questi studi, smettete di pensare alla “sfortuna” di essere nati proprio nel mese in cui si festeggia il Natale, il che potrebbe portare le persone a dimenticare il vostro compleanno (o a farvi un solo regalo che vale per due!). Tutte cose davvero di poco conto rispetto alla salute e alla longevità!

