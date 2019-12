Valanga in Val Senales, morte una donna e una bambina di 7 anni, grave un altro bambino

Intorno a mezzogiorno una valanga ha travolto alcune persone in Val Senales, in località Maso Corto. L’incidente, che sarebbe avvenuto lungo il pendio della pista Teufelsegg, ha causato la morte di una donna e di una bambina di 7 anni, mentre un altro bambino è in condizioni gravissime, secondo quanto riporta l’Ansa, ora trasportato con l’elicottero all’ospedale di Trento.

Al momento due elicotteri e le squadre di soccorso alpino stanno verificando che non ci siano altri sciatori coinvolti nell’incidente. Le vittime, stando ai primi dati, sono tutte di nazionalità tedesca e ci sarebbero altri due feriti che sono stati portati a Merano.

Nel bollettino valanghe della provincia di Bolzano per la giornata di oggi, 28 dicembre, si legge che i nuovi accumuli di neve ventata, “situati soprattutto

nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni esposte in tutte le direzioni“, rappresentano la principale fonte di pericolo.

Photo Credit: Ansa