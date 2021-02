Valanga travolge tre escursionisti sul Monte Giovo, una vittima di 34 anni

Una valanga ha travolto tre escursionisti intenti a scalare i canali del Monte Giovo. Erano partiti dal rifugio Vittoria con piccozze e ramponi lungo il canale Joe Condor, tra il Lago Baccio e il Monte Giovo. Dopo circa 300 metri di salita, la valanga li ha travolti.

Se due persone fortunatamente si sono salvate, sfiorate soltanto dalla valanga, un terzo escursionista non ce l’ha fatta.

Il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna è arrivato in loco con l’elicottero ma ha dovuto scalare la montagna a piedi fino al punto del distacco, che non era altrimenti raggiungibile. Ed è in quest’area che hanno ritrovato il corpo di un 34enne di Modena, nativo di Pescara. Ma ormai era troppo tardi per salvarlo.

FONTE: Saer

