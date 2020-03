Le persone stanno riaccendendo le luci di Natale negli Usa, un segno di speranza contro la paura del coronavirus

Il coronavirus è stato dichiarato una pandemia, ciò significa che il virus si sta diffondendo a livello globale e non sta risparmiando neppure gli Stati Uniti. Qui tante persone hanno deciso di riaccendere le luci di Natale in segno di speranza e contro la paura del contagio.

Anche in Italia sono tanti i flash mob e le iniziative per contrastare la paura e dare un po’ di speranza alle persone che vivono questo momento complicato. Vi abbiamo parlato degli appuntamenti per cantare tutti insieme sul balcone o affacciati alla finestra, degli arcobaleni colorati e altro.

Anche in alcune città e località degli Usa sono chiuse le scuole e, chi può, rimane a casa dal lavoro, sono chiusi i ristoranti e sono stati cancellati gli eventi. Inizia anche per gli americani un periodo difficile da affrontare ed è tanta la voglia di intravedere, come accade a noi, una luce alla fine del tunnel.

Proprio per questo hanno pensato ad un gesto simbolico da poter compiere subito per riaccendere gli animi e la speranza: tirare fuori le luci di Natale e farle risplendere fuori e dentro le case. A lanciare l’idea sono stati alcuni utenti su Twitter, un po’ come è avvenuto per le iniziative italiane, anch’esse partite sui social e gruppi WhatsApp.

What if we all put our Christmas lights back up? Then we could get in the car and drive around and look at them. That seems like a fair social distancing activity. — Lane Grindle (@lanegrindle) March 15, 2020

A friend just shared that an elderly neighbor came to her house and asked her husband to turn on the Christmas lights because there’s so much darkness and scariness now. So, there are bright dancing Christmas lights now on in their neighborhood. #coronakindness — Lisa St. Regis (@LisaStRegis) March 15, 2020

I bambini sicuramente apprezzeranno l’idea e anche gli adulti, che potranno vederle quando escono di casa, in giardino o affacciati alle finestre. Ma, ovviamente, accendere le luci di Natale rappresenta qualcosa di più di un semplice passatempo: è un segno di speranza in un momento particolarmente buio e un promemoria per tutte le persone che, in questi tempi difficili, dovrebbero essere più generose e mostrare maggiore rispetto e amore verso il prossimo.

My mom thinks people should start putting up Christmas lights in their windows to remind each other that there is still life & light while we #StayTheFHome. I think she’s on to something.#DoingMyPartCO #CoronavirusUSA #LightsForLife pic.twitter.com/XHxDyORAcS — Michael 🎧 (@quickbear) March 16, 2020

My youngest son was bored today and said, “can we put Christmas lights on our tree outside to cheer us up?” Great idea buddy. Lights are on tonight as a sign of hope and the sweet mind of my 10 year old. #Rhodeisland #hope #lovemysons #Christmas #Cumberland pic.twitter.com/qhVjeuLc02 — Mike Griffin (@rhodyknowsbest) March 16, 2020

Che dite? questa iniziativa merita di essere replicata anche da noi?

Fonte: Twitter

