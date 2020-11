Vince 1 milione alla lotteria nella stessa giornata in cui perde il lavoro

Un uomo che risiede a Sarandi nello Stato del Paraná in Brasile, nei giorni scorsi ha vissuto emozioni molto contrastanti: prima ha perso il lavoro e nel giro di poche ore ha scoperto di aver vinto un milione di real alla lotteria.

La giornata di martedì è iniziata decisamente male per un uomo che abita a Sarandi, ha infatti ricevuto una di quelle notizie che nessun vorrebbe mai avere: era stato licenziato! Le cose però hanno preso una piega decisamente diversa quando, lo stesso giorno, si è accorto di aver vinto una lotteria.

Nota Paraná, programma di incentivi per la cittadinanza dello Stato del Paraná, aveva messo in palio un premio di 1 milione di real e proprio lui era il fortunato che si era aggiudicato il bottino. Se facciamo la conversione in euro, si tratta di circa 157 mila euro che potrebbero sembrarvi una cifra non così esagerata ma che diventa davvero molto più interessante se contestualizzata nel luogo in cui è stata vinta.

L’uomo ha raccontato che in mattinata aveva saputo che qualcuno della città di Sarandi si era aggiudicato l’ambito premio ma non si aspettava minimamente di essere proprio lui. Solo quando è tornato a casa nel tardo pomeriggio, ha deciso di controllare l’app e ha avuto la piacevole sorpresa.

Il team di Nota Paraná aveva passato l’intera giornata di martedì alla ricerca del fortunato ma era stato difficile individuarlo anche perché all’inizio vi era stato un errore ritenendo che il vincitore fosse residente a Telêmaco Borba (altro comune del Paraná). Solo dopo un controllo si è scoperto che non era stato aggiornato il cambio di residenza e che il vincitore viveva ora a Sarandi.

L’uomo è ovviamente felicissimo e ha dichiarato alle reti locali:

“Molta gioia, giusto. È qualcosa che non possiamo spiegare in questo momento, perché non me lo aspettavo. Lavoriamo sempre per ottenere così il meglio per sopravvivere. Adesso torno a casa e ho una sorpresa del genere, è molto gratificante”



È proprio vero che il destino gioca degli strani scherzi, questa volta una giornata iniziata molto male è finita invece nel migliore dei modi.

Fonti: Ric Mais /Nota Paraná Facebook

