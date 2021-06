Università di Padova elegge la sua prima donna rettrice in 800 anni di storia

Si chiama Daniela Mapelli, ha 55 anni, è nata a Lecco ed è la prima donna rettrice dell’Università di Padova dalla sua fondazione, che risale al 1222. Il suo incarico avrà inizio il primo ottobre e durerà fino al 30 settembre 2027.

Laureatasi in Psicologia sperimentale a Padova nel 1991, ha poi conseguito il dottorato di ricerca in Psicologia sperimentale a Trieste, trascorrendo successivamente due anni presso il Cognitive Neuroscience Lab, Department of Psychology.

Si contendeva il posto con la 61enne Patrizia Marzaro, docente di Diritto Amministrativo. La votazione conclusiva, che ha decretato la definitiva vittoria della Mapelli, è avvenuta venerdì 18 giugno. Daniela è stata eletta con 1381,50 voti tra i professori e le professoresse ordinarie di ruolo dell’Università di Padova, che avessero numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato.

Come riporta Unipd, Daniela ha commentato la nomina con queste parole:

“Mai come ora, in questi momenti, i ritratti degli uomini che hanno guidato l’Università di Padova, che accompagnano l’entrata in sala della Basilica, mi sembrano restituire vividamente le loro storie, i loro pensieri, le loro speranze. Chissà se nel momento dell’elezione erano commossi, così come sono io, o magari sentivano già forte il senso di una dolce responsabilità, quella di guidare l’Università di Padova. Dal prossimo ottobre potremo – finalmente! – dire «uomini e donne che hanno guidato l’Università di Padova». In questo Ateneo sono cresciuta. Professionalmente, certo, ma soprattutto come donna. Ho trovato persone che hanno segnato la mia vita. Fatemene ringraziare una per tutte: il mio maestro Carlo Umiltà. Grazie a tutti voi per aver scelto il nostro programma, la nostra visione di Università.”