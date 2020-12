Una tradizione ceca ci svela con una mela come sarà il 2021

Nel mondo ci sono infinite tradizioni e rituali da compiere per ricevere l’anno nuovo. Questa che vi raccontiamo, secondo la leggenda popolare ceca, ci predice il futuro.

Qualcuno vorrebbe che questo 2020 non finisca mai? Diversamente da quello che accade di solito in questo periodo di feste – in cui alcune persone vorrebbero sapere cosa porterà l’anno nuovo e altre invece vorrebbero che il tempo si fermasse perché questo è stato il loro anno fortunato – possiamo dire che tutti unanimemente vorremo dire addio a quest’anno e ricevere il 2021 pieni di speranza.

Cosa ci porterà l’anno nuovo? Ancora non lo sappiamo, ma c’è una tradizione tipica di capodanno della Repubblica Ceca che, secondo la leggenda popolare, ci fa dare una sbirciata su come sarà il nostro futuro. Alla fine della cena i cechi dividono la mela in due parti uguali, se il cuore forma una stella, sarà un anno felice e prospero; se invece ha la forma di croce non sarà molto fortunato.

La Repubblica Ceca è un paese pieno di tradizioni, per conoscere come sarà l’anno nuovo non usano soltanto le mele, anche le noci possono farlo. Basta rompere quattro noci, se tutte sono buone puoi stare tranquillo e ricevere a braccia aperte il 2021.

Se volete dare un’occhiata ad altri riti portafortuna che si realizzano nel mondo per lasciarsi alle spalle l’anno trascorso e dare il benvenuto a quello nuovo, date un’occhiata qui. Potrebbero non funzionare, ma sicuramente ci faranno divertire, riflettere e ci daranno speranza.

Ti potrebbe interessare anche: