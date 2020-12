Una mamma per amica: il revival arriva in prima serata su La5

Le Gilmore Girls stanno arrivando. A partire da domenica 13 dicembre La5 manderà in onda il sequel della serie più amata di sempre, dopo 4 anni dal debutto su Netflix.

I nuovi episodi di “Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme” arriveranno in prima serata. Quattro episodi di 90 minuti ciascuno, che attraversano 4 stagioni di cambiamento (Winter, Spring, Summer, Fall), in perfetto stile Gilmore.

Il sequel è stato curato dagli autori originari, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, ed è stato realizzato nel 2016, quando ormai erano passati 20 anni dal debutto in tv della serie. Ma i personaggi sono rimasti praticamente gli stessi, fatta eccezione per nuove giovani celebrities, da Krysten Ritten di Breaking Bad, nei panni dell’amica di Rory, a Rami Malek di Mr. Robot, nei panni dell’amico di Lane. E ancora Adam Brody di The O.C. nei panni del primo fidanzato di Lane.

Per quanto riguarda la trama del sequel, Rory è una giornalista freelance che vive a Londra dove frequenta Logan, con cui ha una relazione aperta. Alcune vicissitudini la portano a riflettere sulla sua vita, sia lavorativa che sentimentale, mentre Lorelai, che sta ancora con Luke, vive un momento difficile. Il resto va guardato!

Attendiamo con ansia il 13 dicembre.

FONTE: Facebook

