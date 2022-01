I bagnini dell’Alabama portano in braccio ogni giorno una 95enne in vacanza per farle sentire di nuovo la sabbia calda sotto i piedi

Un sogno può diventare realtà grazie al cuore di un bagnino. Siamo in Alabama e i protagonisti di questa storia sono la 95enne Dottie Schneider e i guardia-spiaggia che le hanno permesso di esaudire un piccolo grande desiderio ovvero sentire di nuovo la sabbia calda e soffice sotto i suoi piedi.

Quattro anni fa un ictus colpisce Dottie che viene così fiaccata nella sua vitalità. La figlia Kimberly decide di raccogliere delle vecchie foto per realizzare un diario dei ricordi che potesse racchiudere tutti i bei momenti vissuti dalla mamma. Era però arrivato il scrivere una nuova pagina e raccontare nuove esperienze.

Inizia così un viaggio tutto al femminile dallo stato dell’Indiana fino al Golfo del Messico: 600 km per arrivare in Alabama dove trascorrere una settimana al caldo. Il problema però si presenta proprio quando la spiaggia è lì davanti, a pochi metri: Dottie è sulla sedia a rotelle e Kimberly non riesce a portare sua mamma oltre il vialetto dell’hotel per un problema al braccio. Ma c’è un giovane ragazzo con i pantaloncini rossi che si accorge di loro e si offre di aiutarle, ogni giorno.

Le spiagge americane, come abbiamo imparato da telefilm iconici come Baywatch, offrono un servizio assistenza diventato celebre in tutto il mondo. Sono proprio i bagnini dell’Orange Beach Surf Rescue che permettono a Dottie di andare oltre quel vialetto e a farle sentire di nuovo il tepore della sabbia. Ogni giorno tutto il team di guardia-spiaggia, a turno, ha assistito le due donne prendendo in braccio l’esile Dottie, portandola sulla sedia sotto l’ombrellone, garantendone la comodità e riportandola poi verso l’albergo. Dottie e la figlia Kimberly hanno così trascorso dei giorni sereni con l’assistenza costante dei bagnini che hanno contribuito a far diventare realtà un piccolo grande desiderio.

Fonti: Alabama.com

