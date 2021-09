Svolta storica in Tunisia: affidato il ruolo di premier a una donna. È la prima volta che accade in un Paese arabo

Per la Tunisia è una giornata storica. Per la prima volta il Paese del Maghreb avrà una premier donna. Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha appena incaricato Néjla Bouden di formare il nuovo governo, come annunciato sui canali social della Presidenza della Tunisia e attraverso i media nazionali. Ed è la prima volta che un ruolo istituzionale così importante viene affidato ad un donna in una nazione araba.

عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه،… Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Wednesday, September 29, 2021

Di Néjla Bouden non si sa ancora molto, a parte che proviene dal mondo accademico. È, infatti, docente di Geologia presso la Scuola Nazionale degli Ingegneri di TunisiENIT ed è stata Direttore Generale e Capo dell’Unità di Gestione del Progetto di Modernizzazione dell’Istruzione Superiore a sostegno dell’occupazione, PromESSE. Più di recente ha ricoperto carica di Policy Officer presso il Gabinetto del Ministro dell Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica Chiheb Bouden.

La scelta di incaricare Bouden di “formare un governo nel più breve tempo possibile” è giunta dopo che il presidente Saïed ha licenziato il premier Hichem Mechichi e sciolto il Parlamento il 25 luglio scorso e dopo il decreto dello scorso 22 settembre che, però, ha rafforzato ancora di più i poteri della presidenza, a scapito del Governo e del Parlamento. La decisione dopo le manifestazioni contro il governo per la gestione dell’economia e della pandemia di Covid-19.

Attenzione, quindi, perché non è tutto oro quel che luccica. Secondo tanti potrebbe trattarsi soltanto di un’azione di facciata studiata dal presidente tunisino. Staremo a vedere, intanto per la parità di genere nel mondo arabo è sicuramente un segnale forte, che non possiamo ignorare. Speriamo che sia d’esempio per tanti altri Paesi, dove le donne sono tagliate fuori dalle sfere istituzionali e non solo.

