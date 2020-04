Iniettare disinfettanti e candeggina per sconfiggere il COVID-19, la folle proposta di Trump

Secondo il presidente americano Donald Trump una possibile strategia per contrastare il Covid-19 potrebbe essere quella testare l’esposizione massiccia a raggi ultravioletti, oppure di fare iniezioni di disinfettanti e di candeggina.

Mentre continua a salire negli Usa il bilancio delle vittime del coronavirus, con l’ultimo aggiornamento che parla di quasi 50mila morti, Trump fa supposizioni ben lontane da quelle scientifiche suggerendo una linea tutta sua e invitando i suoi cittadini a ‘prendere il sole’. ‘‘Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo. Non sono un dottore. Ma sono una persona che ha una buona conoscenza”, ha detto Trump nel corso del briefing quotidiano sul Covid-19, riportato dalla BBC.

Alla dichiarazione di Trump sono seguite decine di critiche di medici e scienziati che hanno definito le parole del presidente come pericolose e irresponsabili.

“Potremmo colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente. Lo testeremo, no? E poi ho proposto di portare quella luce dentro il corpo: si può fare, attraverso la pelle. O in altri modi. Lo testerete, giusto? Mi sembra interessante. Inoltre vedo che il disinfettante uccide il virus in un minuto. Un minuto. C’è un modo per fare qualcosa del genere all’interno dei pazienti, con un’iniezione o una specie di pulizia? Perché arrivi nei polmoni, lo sperimenteremo, mi sembra interessante”, ha continuato Trump nella sua proposta.

Le idee del presidente, già durante il briefing, sono state respinte da un medico presente che ha sottolineato che i disinfettanti sono sostanze pericolose e possono essere velenose se ingerite. Ma non solo, anche l’esposizione secondo il medico, può essere nociva per pelle, occhi e sistema respiratorio.

Trump ha proposto questa linea dopo che un funzionario aveva presentato alla Casa Bianca, i risultati di una ricerca in cui si stabiliva che il coronavirus si potesse indebolire più facilmente quando esposto alla luce solare e al calore e che anche la candeggina potrebbe uccidere il virus. Ma da queste affermazioni a quella di iniettare disinfettanti e candeggina sui malati, il volo sembra pindarico, un po’ come quello del veterinario che aveva suggerito di lavare le zampe di cani e i gatti con la candeggina (non fatelo mai).

I medici hanno avvertito che l’idea del presidente potrebbe avere risultati fatali sulle persone. Vin Gupta, pneumologo, ha dichiarato alla NBC News : “Questa idea di iniettare o ingerire qualsiasi tipo di prodotto detergente nel corpo è irresponsabile ed è pericolosa.

“È un metodo comune che le persone utilizzano quando vogliono uccidersi. Come medico, non posso raccomandare di iniettare disinfettante nei polmoni o usare le radiazioni UV all’interno del corpo per trattare Covid-19”, ha detto in un tweet Kashif Mahmood, medico a Charleston, Virginia Occidentale.

As a physician, I can’t recommend injecting disinfectant into the lungs or using UV radiation inside the body to treat COVID-19. Don’t take medical advice from Trump. https://t.co/YcZXJXfSxu — Kashif Mahmood (@kashmood) April 23, 2020

Ancora John Balmes, pneumologo del General Hospital di San Francisco Zuckerberg, ha avvertito che anche respirare esalazioni di candeggina può causare gravi problemi di salute. “L’inalazione di candeggina sarebbe assolutamente la cosa peggiore per i polmoni. Le vie aeree e i polmoni non sono fatti per essere esposti anche a un aerosol di disinfettante. Neanche una bassa diluizione di candeggina o alcool isopropilico è sicura. È un concetto totalmente ridicolo”, ha detto il medico a Bloomberg News.

Fonte: BBC/NBC News/Bloomberg news

Leggi anche: