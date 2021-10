Truffa degli addebiti non autorizzati sulla PostePay, ecco come farsi rimborsare

Da giorni molti utenti della PostePay segnalano addebiti non autorizzati verso GooglePlay, piccoli ma ripetuti. Non è ancora chiaro il meccanismo della truffa, forse un malware. Ma intanto Poste Italiane è intervenuta, spiegando come farsi rimborsare.

Addebiti di 4 – 5 euro (a volte poco di più), quasi impercettibili se non fosse che, dopo la segnalazioni di alcuni utenti, molti altri addebiti sono stati scovati, soprattutto quando particolarmente ripetuti, che hanno portato quasi allo svuotamento della propria PostePay.

Social invasi da proteste e Poste Italiane è intervenuta, mettendo online il modulo da compilare per chiedere il rimborso.

Oltre a compilare il modulo, è necessario allegare i documenti comprovanti gli addebiti non autorizzati e inviare tutto con una delle seguenti modalità:

fax al numero +390698680330

raccomandata a PostePay S.p.A.– Patrimonio destinato IMEL– Gestione Reclami – Viale Europa, 190 – 00144 Roma

compilazione del reclamo in un qualsiasi ufficio postale

mail (certificate o no) a postepay@pec.posteitaliane.it

Sono in corso nel frattempo le indagini per capire e bloccare gli addebiti.

