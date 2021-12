Al via la caccia a 1 migliaio di renne di argilla nascoste in tutta Italia per trovare la bellezza #trovalarenna

Un viaggio per riscoprire la bellezza a cui non facciamo caso: è lo scopo dell’iniziativa promossa dall’artista Maurizio de Rosa, che ha disseminato minisculture in giro per l’Italia

Al via da sabato 12 dicembre l’iniziativa Reindeer Hunting. La bellezza è intorno a noi, realizzata dall’artista italiano Maurizio De Rosa. Una vera e propria “caccia alle renne” ma senza far male agli animali e, soprattutto, con uno scopo molto nobile: cogliere la bellezza e l’arte anche nelle piccole cose, imparare a guardare il mondo con occhi incantati.

999 piccole renne di terracotta saranno nascoste su tutto il territorio nazionale: chiunque, in maniera autonoma, potrà partecipare alla loro caccia, mentre l’artista condividerà degli indizi sul proprio profilo Instagram per aiutare in questa impresa. Insieme alle piccole terracotte, ci sarà un biglietto con le istruzioni per partecipare all’iniziativa, ma anche frasi scritte da artisti, docenti, artigiani che vogliono favorire una riflessione sul tema della bellezza, dello sguardo, dell’osservare da un punto di vista diverso. L’artista invita grandi e piccini a cercare le minisculture, a portarle con sé e spostarle in un altro luogo, poi fotografare la nuova location condividere lo scatto sui social utilizzando l’hashtag #TROVALARENNA, per condividere la bellezza e la magia del Natale.

Maurizio De Rosa descrive questo modo di fare arte come “arte partecipata”: la caratteristica principale di questa pratica artistica è che il pubblico non è solo spettatore passivo ma diventa attore attivo, elemento principale dell’opera. Chiunque può mettersi alla ricerca delle piccole sculture e contribuire all’azione artistica spostandole in un luogo diverso da quello pensato dall’artista, andando a cercare la bellezza in luoghi finora guardati con superficialità.

Fonti: Facebook / Maurizio De Rosa

