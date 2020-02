Tragedia Frecciarossa, treno deraglia altezza Lodi: 2 ferrovieri morti e decine di feriti

Un treno Frecciarossa è deragliato questa mattina lungo la linea Milano-Bologna causando due morti e una trentina di feriti. Una vera e propria tragedia che si è consumata nei pressi di Ospedaletto Lodigiano (Lodi), verso le 5:35 del mattino.

Il treno era il Frecciarossa 9595/9597, partito alle 5:10 dalla Stazione Centrale di Milano, diretto a Salerno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118 con oltre 10 ambulanze e 2 elicotteri. Per quanto riguarda le vittime, sono due i ferrovieri morti, e i feriti come dicevamo una trentina, di cui particolarmente grave uno stewart, gli altri sono passeggeri trasportati negli ospedali vicini, nessuno in pericolo di vita.

È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

#Lodi Primi rilievi investigativi della #poliziaferroviaria. Il transito al momento è sospeso in entrambe le direzioni pic.twitter.com/ST04gB3cT2 — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Secondo quanto riportato da IlPiacenza la motrice del treno si sarebbe staccata dal convoglio schiantandosi contro una cabina elettrica di servizio a margine della ferrovia. Il secondo vagone è deragliato a sua volta inclinandosi sul fianco ma non è chiara la causa che ha scatenato il disastro.

L’area dell’incidente è sotto sequestro e la Polizia ferroviaria sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento, come riferisce Trenitalia, sulla Linea AV Milano – Bologna il traffico è stato sospeso dalle ore 5:30 e i treni sono stati “istradati su percorso alternativo tra Milano e Piacenza con maggior tempo di percorrenza di 60 minuti.”

