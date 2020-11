Treno incagliato nell’opera d’arte: al via le operazioni di recupero dalle code di balena

È iniziato stamattina il recupero del treno che è sospeso a 10 metri dal suolo e la cui parte sovrastante pesa 22.000 chili. Un’impresa che richiederà l’impiego di due gru.

Nella notte tra domenica e lunedì, dopo l’ultima corsa, un treno della metropolitana in Olanda è uscito dai binari finendo sopra un’opera d’arte, due grandi code di balena in plastica che hanno evitato una tragedia.

Alla stazione della metropolitana De Akkers a Spijkenisse, vicino Rotterdam in Olanda, una metropolitana come ogni sera tornava indietro dopo aver finito il servizio. Si è verificato però un incidente: una parte dei vagoni sono deragliati finendo sopra un’opera d’arte che si trova ad un’altezza di circa 10 metri.

Il treno è rimasto sospeso sopra delle gigantesche code di balena in plastica che, fortunatamente, hanno retto l’urto e non sono a loro volta collassate.

L’opera d’arte si chiama “Whale Tails” e consiste appunto in due code di balena che escono dall’acqua. A realizzarla è stato l’architetto Maarten Struijs che, intervistato dall’emittente olandese NOS, ha dichiarato che l’immagine del vagone in equilibrio sulla coda sembrava essa stessa un’opera d’arte e ha aggiunto di essere sorpreso che la struttura non si sia rotta.

“È lì da quasi 20 anni e … in realtà ti aspetti che la plastica si polverizzi un po’, ma a quanto pare non è così” ha dichiarato.

Proprio questa insolita installazione, comunque, ha salvato la vita dell’autista, l’unico all’interno del treno in quel momento, rimasto illeso nell’incidente.

Le immagini del treno in bilico sono davvero impressionanti.

Update: Metro bungelt op 8 meter hoogte na ongeval Spijkenisse (video) Het artikel staat online:→ https://t.co/kW5ZiiEEy1 pic.twitter.com/WcgJsndpsq — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020

Hulpdiensten zijn in overleg hoe het metrostel bij metrostation Spijkenisse De Akkers geborgen kan worden. De omgeving wordt inmiddels met hekken afgeschermd door de politie. pic.twitter.com/rhvWWLY7dq — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020

Non è ancora chiaro come sia avvenuto il deragliamento. L’uomo alla guida del treno è stato interrogato dalla polizia ma poi subito rilasciato. Non appena il treno sarà rimosso, la polizia e l’Ispettorato per l’ambiente umano e dei trasporti avvieranno un’indagine sulle cause dell’incidente.

Il recupero del treno

È iniziato stamattina il recupero del treno che è sospeso a 10 metri dal suolo e la cui parte sovrastante pesa 22.000 chili. Un’impresa che richiederà l’impiego di due gru.

Per fare spazio all’attrezzatura pesante, è stato riempito un fossato e quattro alberi sono stati rimossi. Inoltre, per precauzione due case nelle vicinanze sono state evacuate.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is men momenteel druk bezig met voorbereidende werkzaamheden. Eerder reed een metro door een stootblok en kwam hierbij op een kunstwerk tot stilstand. De kranen om het metrostel te bergen staan inmiddels opgesteld. pic.twitter.com/fAeR4AnLCA — Joey Bremer (@010fotograaf) November 3, 2020

Fonti: Hart Van Nederland / NOS

Leggi anche: