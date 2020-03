Sospeso il Trattato di Schengen: l’Europa chiude le frontiere e la libera circolazione delle persone

Schengen si sospende dalle 12 di stamattina. Il Trattato che prevede la libera circolazione di merci e persone tra gli Stati europei subisce uno stop, come risposta estrema all’emergenza coronavirus. Era necessario impedire l’arrivo di persone dall’esterno in tutti i Paesi, ma – se ci si ferma col pensiero – è quasi una stretta al cuore per noi che siamo cresciuti con frontiere aperte, l’Erasmus e la possibilità di muoverci con libertà.

Così, da stamattina 17 marzo, la Commissione europea sancisce un blocco storico, con il solo scopo di rendere impossibile l’arrivo di persone dall’esterno, ma garantendo – attraverso corsie preferenziali – la libera circolazione delle merci negli stati membri.

L’Europa vieterà così l’ingresso “non essenziale” di tutti i cittadini stranieri, per cercare di frenare la pandemia di coronavirus nel continente. Solo i residenti, i familiari e il personale come operatori sanitari ed esperti medici saranno esentati dalle misure, che saranno inizialmente imposte per 30 giorni.

Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, al termine della videoconferenza con i leader del G7:

“Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue”.

#Coronavirus response team videoconference. Today's focus:

▪️Repatriation of EU citizens stranded in or outside 🇪🇺

▪️Next steps in procurement of medical equipment

▪️Ramping up production of medical devices

▪️Implementation of border guidelines

▪️Economic measures in view of EUCO pic.twitter.com/caPCZq3UhL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

Cos’è il Trattato di Schengen

Il trattato è entrato in vigore nel 1985. Vi aderiscono 26 stati (22 membri e 4 non membri) e prevede una zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere – tranne rare eccezioni come per esempio il g( di Genova) sono aboliti.

Solo in circostanze eccezionali come questa, il trattato può essere derogato o può essere sospeso per un massimo di due mesi.

