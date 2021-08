Tragico incidente sul lavoro a Piombino: tecnico sub muore in mare mentre lavora in un impianto di itticoltura

Ennesima incidente sul lavoro in Italia. Qualche ora fa un tecnico subacqueo di 39 anni è morto mentre si trovava nelle vasche di un impianto di itticoltura. La tragedia si è consumata a Piombino, nel golfo di Follonica, dove l’uomo è stato colpito alla testa dall’elica di un’imbarcazione. A lanciare l’allarme i colleghi del sub originario di Palermo (ma residente a Doronatico, in provincia di Livorno) che è stato recuperato e portato a terra, ormai privo di sensi, da una motovedetta della Capitaneria di porto di Piombino.

Sulle banchine ad attenderlo c’era un’ambulanza ed era stato allertato anche l’elisoccorso, ma purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. A causa delle ferite troppo profonde, l’uomo non ce l’ha fatta.

Al momento sono ancora in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria di Capitaneria e Polmare per fare chiarezza sulla dinamica del terribile incidente.

Fonti: Il Tirreno

