La tragedia di Vermicino dopo 40 anni: l’impossibile impresa di salvare Alfredino dal fondo di un pozzo

Una triste vicenda, seguita tre giorni e tre notti in diretta tv da milioni di persone, che si fa fatica a raccontare, ma che merita di essere ricordata e commemorata a quarant’anni di distanza. Nonostante i numerosi ma inefficaci (e talvolta erronei e improvvisati) tentativi di salvarlo, Alfredino non ce l’ha fatta. È morto a 60 metri di profondità, nel buio, in posizione fetale. Un vero dramma umano.

L’evidente incapacità di affrontare simili situazioni di emergenza ha costretto l’Italia a gettare le basi per l’istituzione del Servizio della Protezione civile, accelerata anche grazie all’azione del Centro Alfredo Rampi, sorto per iniziativa della mamma di Alfredino, Franca.

Sabato 12 giugno, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, l’Associazione dedicata ad Alfredino celebrerà il suo quarantennale con un evento dal titolo Più in là, parole di un verso con cui Montale chiude la poesia Maestrale, lasciandoci l’immagine della calma dopo la tempesta.