Tragedia in Indonesia: 11 studenti annegati in un fiume durante una gita scolastica

Stavano ripulendo il fiume Cileueur, Giava Occidentale, durante una gita scolastica, quando improvvisamente 21 di loro sono caduti in acqua. E 11 sono annegati.

Erano tutti studenti di una scuola media indonesiana. Si tenevano per mano e quando uno di loro è scivolato in acqua, ha trascinato con sé gli altri compagni. Solo dieci si sono salvati grazie all’intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto il luogo della tragedia in gommone. Secondo Deden Ridwansyah, capo dell’ufficio di ricerca e salvataggio di Bandung, “il tempo era buono e non ci sono state inonandazioni improvvise”.

Secondo quanto riporta DeskJabar, stando alla polizia locale, “la profondità del fiume mentre gli studenti lo attraversavano era in realtà di soli 70 cm. Tuttavia, nel punto in cui è stato trovato lo studente annegato, la profondità era di circa 2 metri.” Il capo della polizia ha anche affermato che i ragazzi non erano provvisti di alcuna attrezzatura di sicurezza durante l’attraversamento del fiume.

