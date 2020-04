‘Ma cosa mi dici mai?’: Topo Gigio diventa cartoon e torna in TV per augurare ai bimbi una buona Pasqua

I bimbi costretti a una Pasqua in quarantena hanno un piccolo motivo in più per essere felici: conoscere Topo Gigio, il simpaticissimo topo tutto orecchie e dalla vocina inconfondibile che allietava i piccoli di mezzo secolo fa. Ora torna in tv in una serie di cartoni.

Il pupazzo creato da Maria Perego, l’autrice televisiva che ci ha lasciato pochi mesi fa, rivive infatti in nuova serie animata disponibile dall’8 aprile su RaiPlay e sull’app Rai YoYo.

Per ora sono disponibili i primi tredici episodi, poi l’intera serie, composta da 52 episodi, andrà in onda su Rai YoYo il prossimo autunno e racconterà le avventure quotidiane di Topo Gigio e dei suoi amici. Si tratta dell’ultimo progetto cui aveva lavorato la sua ideatrice Maria Perego.

Un tuffo nel passato anche per i più grandicelli, per i quali, però, la grafica di oggi non eguaglierà quelle scenette in bianco e nero di 60 anni fa, così come le sue storie sul Corriere dei Piccoli. Era più o meno il 1960 quando la Perego creò insieme al marito Federico Caldura un Topo dall’aspetto innocente e dotato di senso dell’umorismo e in cerca continua di coccole – suo anche il dolcissimo “Strapazzami di coccole!“, molto probabilmente ispirandosi al più noto Topolino di Disney.

🐭Una storia lunga più di 60 anni quella di Topo Gigio, che torna nel 2020 a stimolare la fantasia dei più piccoli, con… Pubblicato da Rai_Yoyo su Venerdì 10 aprile 2020

E allora, grandi e piccini, buona Pasqua in compagnia di Topo Gigio!

