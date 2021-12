Tom Holland di Spider-Man incontra bimbo eroe, salvò la sorella da un feroce attacco di cani

Il piccolo Bridger Walker ha trascorso una giornata sul set Marvel, in compagnia dei suoi eroi preferiti

Un piccolo grande eroe, Bridger Walker, ha trascorso una giornata con il supereroe preferito: Spiderman. Nell’estate dello scorso anno il piccolo, sei anni appena, aveva salvato la sorellina dall’attacco di un cane rischiando la propria vita. La sua vicenda ha fatto il giro delle testate giornalistiche e dei media e Tom Holland, protagonista del film Marvel Spiderman – No Way Home, ha invitato Bridger e la sua famiglia a trascorrere un giorno sul set con lui e tutto il cast.

Bridger e i suoi fratelli sono stati felicissimi di vivere una giornata con Spiderman, che li ha accolti in costume di scena e ha mostrato loro come creare le ragnatele e come “volare” appesi a un filo. Ma non solo: Spiderman ha preso in braccio il piccolo e si è librato in aria con lui, regalandogli l’ebrezza di un volo da vero supereroe – come si può vedere anche dal video postato su Instagram dal padre di Bridger, Robert.

Anche l’attrice Zendaya, partner del supereroe, ha trascorso una giornata con la famiglia del piccolo eroe: ha chiacchierato con le sorelle di Bridger come fosse una loro amica, complimentandosi per il look e per le loro bellissime unghie. Insomma, un volto più umano dei supereroi che siamo abituati a vedere al cinema e che hanno mostrato di sapersi inchinare con umiltà di fronte ai “veri” supereroi – quelli che ogni giorno compiono imprese impossibili, talvolta senza neanche starci a pensare troppo: il piccolo Bridger ha riportato gravi ferite dopo l’assalto del cane, che gli hanno procurato più di 90 punti e lo hanno costretto a mesi di riabilitazione e riposo.

Oltre a Tom Holland/Spiderman, anche altre star del mondo Marvel – tra cui Chris Evans (Capitan America), Mark Ruffalo (Hulk) e Brie Larson (Capitan Marvel) – si sono complimentate con il ragazzino per l’impresa compiuta.

Fonti: New York Post / Instagram

