Titanic: usciva 24 anni fa in Italia uno dei film che ci ha fatto più commuovere

Titanic compie ventiquattro anni. L’intramontabile film di James Cameron al cinema per la prima volta in Italia il 16 gennaio del 1998 ha fatto commuovere e innamorare intere generazioni diventando un successo della cinematografia mondiale.

Diretto da James Cameron, il film è basato sulla storia dell’affondamento dell’RMS Titanic, la nave passeggeri britannica che affondò nell’Oceano Atlantico settentrionale nell’aprile del 1912 dopo aver colpito un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York City.

La trama del film

Titanic segue la storia d’amore dei personaggi immaginari Jack e Rose, interpretati da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, membri di diverse classi sociali che si innamorano a bordo della nave durante il tragico viaggio inaugurale.

La storia ha inizio quando il cacciatore di tesori Brock Lovett deve recuperare dal relitto del Titanic una collana con un raro diamante, perso durante il naufragio del transatlantico. Lovett riesce a recuperare la cassaforte del proprietario del diamante: Caledon Hockley, ma al suo interno ritrova solamente il ritratto di una ragazza nuda con indosso la collana, la data riportata sulla collana è il 14 aprile 1912, data in cui il Titanic colpì l’icerberg.

Una donna anziana, Rose Dawson Calvert, guardando la televisione viene a sapere del ritrovamento del ritratto e contatta Lovett sostenendo di essere la donna del ritratto, Rose DeWitt Bukater, una passeggera della prima classe del Titanic ritenuta morta nel naufragio. Accertata la sua identità Rose accetta di raccontare la propria storia e cosa accadde durante il suo viaggio sul Titanic.

Rose DeWitt Bukater sta navigando controvoglia verso il proprio futuro: è stata costretta dalla madre squattrinata a fidanzarsi per sposare un ricco e snob arrogante di nome Cal Hockley, e odia così amaramente questa prospettiva che cerca di uccidersi saltando dalla nave, ma viene salvata da Jack Dawson.

La madre di Rose e il suo futuro marito dunque le impediscono di vedere Jack, ma i due si incontrano nella cabina di lei, che gli chiede di ritrarla nuda, con indosso unicamente una collana di diamanti, regalatale da Cal.

Successivamente, fuggono dalla guardia del corpo di Cal nella stiva della nave, dove fanno l’amore, e poi sul ponte di prua della nave. Lì osservano la collisione della nave con un iceberg e sentono gli ufficiali e il progettista della nave, Thomas Andrews, discutere sul da farsi.

Cal scopre il disegno e un biglietto nella sua cassaforte insieme alla collana, che farà scivolare nella tasca del cappotto di Jack, incastrandolo così per il furto.

Jack viene arrestato, ma Rose, che nel frattempo è salita a bordo di una scialuppa di salvataggio, scappa per liberarlo con un’ascia. Jack e Rose di nuovo riuniti lottano per tornare sul ponte dove Cal e Jack la incoraggiano a salire a bordo di un’altra scialuppa di salvataggio.

Seguono inseguimenti e ostacoli, ma quando i due tornano sul ponte superiore, le scialuppe di salvataggio sono tutte partite e la nave sta lentamente affondando.

La nave si spezza in due parti: i due si rifugiano a poppa mentre la nave affonda dalla parte della prua, rimangono a galla ancora per qualche minuto, ma inabissatasi anche la poppa, i due si ritrovano in mare in mezzo a tutti i passeggeri rimasti. Jack trova un pannello di legno, che può però supportare il peso di una sola persona, aiuta Rose ad aggrapparsi e le assicura che non morirà. Ma Jack morirà di ipotermia poco dopo.

Rose, di lì a poco dilaniata dal dolore viene tratta in salvo assieme ad altre cinque persone.

Sono passati 24 anni dall’uscita dell’iconico film e tale è la prova del suo successo e della sua longevità che è stato il film con il maggior incasso di tutti i tempi fino al 2010, venne infatti nominato per 14 Oscar e ne vinse 11. Titanic è un film che ha cambiato il cinema, concorso per il maggior numero di premi Oscar e lanciato la carriera di uno degli attori di maggior successo nella storia del cinema.

Dove vedere Titanic

Potete vedere Titanic sulla piattaforma Diseny+, per chi non avesse l’abbonamento invece è possibile noleggiare il film di James Cameron su Google Play, Apple TV+ e Amazon Prime Video al costo di 3,99 euro.

