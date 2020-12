The Crown sta influenzando la reputazione dei reali inglesi: lo svela un’indagine condotta tra gli appassionati della serie

L’immagine della casa reale inglese sta migliorando grazie alla serie di Netflix ‘The Crown’, soprattutto dopo la quarta stagione, nonostante la trasmissione di eventi e dinamiche che non fanno onore alla famiglia. Lo svela un’indagine condotta dall’agenzia di sondaggi Focaldata riferita da The Times.

Siamo alla quarta serie, presentata in anteprima a metà novembre, che mostra la solitudine della principessa Diana e la relazione del principe Carlo con Camilla Parker Bowles, sposata poi dopo la morte della prima moglie, nonché gli scontri tra la regina e il primo ministro e ogni sorta di capricci domestici e ostilità.

Nonostante però la serie trasmetta l’immagine di una famiglia di fatto distrutta da tradimenti e infelicità e una situazione politica tesa, più di un terzo degli intervistati da Focaldata rivela di avere ora un’idea migliore della casa reale. Forse per l’umanità con cui vengono presentate le dinamiche, forse per la triste vita di Lady D, finita anche troppo presto, gli inglesi sembrano infatti mostrare più favore verso i loro reali.

Il 42% ha dichiarato in realtà di non essere stato influenzato dalla serie, ma tra quelli che ne hanno sentito invece l’influenza la maggioranza ha dichiarato di avere ora un’idea migliore, “molto” o “un po’” (il 35% totale), mentre solo il 18% ha cambiato idea in peggio, “poco” o “molto”.

Siamo tutti umani, con o senza corona, e questo forse ci fa sentire più vicini.

Fonti di riferimento: The Times / NBC News

