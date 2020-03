Terremoto Croazia: i tifosi della Dinamo Zagabria portano in salvo le incubatrici dai reparti di maternità

Quando i “cattivi ragazzi” si trasformano in angeli. Hanno commosso tutta la Croazia le immagini che ritraggono gli ultras della Dinamo Zagabria intervenire in prima linea durante il forte Terremoto di 5.5 che ha colpito ieri la Regione e, in particolar modo quelle in cui, armati di mascherine protettive contro l’epidemia in corso di coronavirus e in accordo con i servizi di protezione civile competenti, hanno aiutato a portare in salvo le incubatrici del reparto di maternità dell’University Hospital Centre in Petrova street, duramente danneggiato dalla scossa.

In barba al loro nome “Bad Blue Boys” , gli ultras di calcio della Dinamo, che non sono certo noti per la loro delicatezza, in questo periodo di emergenza sono letteralmente scesi in campo in prima linea per sostenere il loro Paese: nei giorni scorsi, come raccontano i media locali, avevano anche contribuito all’evacuazione e al trasferimento dell’ospedale Clinica Dubrava in cui era scoppiato un focolaio di Covid-19 oltre che fornire medicine e attrezzature sanitarie per anziani e bambini. E ieri, dopo il Terremoto, non si sono tirati indietro: oltre mille “cattivi ragazzi” armati di mascherine, hanno assistito come potevano i soccorritori.

E le immagini con il video di loro, al fianco dell’esercito che aiutano nel trasferimento della terapia intensiva del reparto di maternità in un ospedale più sicuro, ha davvero commosso tutta la Nazione. A scattare le foto e il video dell’intervento, la giornalista Dea Redžić che ha condiviso un post nella sua pagina Facebook con scritto “Nessuna Resa”.

Anche le donne incinte e le mamme che avevano appena partorite hanno dovuto lasciare il reparto ieri mattina presto e uscire al freddo, prima di essere trasferite.

Thanks for messages of support Baggies.Truly appreciated.devasting day saw hospitals evacuated with patients and mothers with new born babies out on the street.Things will get harder but if theres 1 thing weve learnt recently when people stick together anything is possible!🙏🏻 https://t.co/ep75DOgPFU — Official Croatian West Bromwich Albion Supporters (@CroatianBaggies) March 22, 2020

🇭🇷 Bad Blue Boys of Dinamo Zagreb gathered to help people after 6.0-magnitude earthquake hit Zagreb this morning pic.twitter.com/70JJJdHKmM — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 22, 2020

Fonte: Facebook / Kleine Zeitung / Total-croatioa-news