La figlia di Jovanotti ha sconfitto il tumore. E dona speranza a chi vive lo stesso dramma

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha sconfitto ufficialmente il tumore. Ad annunciarlo è la ragazza stessa, con un lungo post sulla sua pagina Instagram.

Proprio negli ultimi mesi aveva raccontato la dura lotta contro il linfoma di Hodgkin, un tumore che attacca il sistema linfatico, tra dolore, sofferenza e paura.

Oggi, però, la lieta notizia.

“Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure”, spiega la figlia di Lorenzo.