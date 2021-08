La squadra di robotica femminile afghana che ha ispirato il mondo cerca disperatamente di lasciare il paese

Conosciuta in tutto il mondo per le sue straordinarie invenzioni, la squadra di robotica afghana è in pericolo. Un’avvocata per i diritti umani sta cercando di portare la squadra in Canada.

Dopo che durante il fine settimana i talebani hanno preso il controllo di Kabul, la squadra femminile di robotica afghana – riconosciuta negli ultimi anni a livello mondiale per le sue invenzioni – sta cercando disperatamente di fuggire dal paese per evitare che i loro sogni le vengano portati via.

“Sono preoccupate per quello che porterà il domani. Vogliono continuare a studiare. Vogliono continuare ad essere il futuro dell’Afghanistan. Ma è una situazione estremamente delicata e pericolosa per loro”, ha detto domenica alla CBC l’avvocata per i diritti umani Kimberley Motley.

Motley ha spiegato che il primo ministro canadese Justin Trudeau è stato un “incredibile sostenitore” delle ragazze e le ha incontrate nel 2018. Motley vorrebbe che il Canada portasse le ragazze fuori dall’Afghanistan in sicurezza e garantisse loro lo status di rifugiate, qualcosa che il paese ha promesso a 20.000 Afgani in situazione di vulnerabilità.

Squadra femminile dell’Afghanistan

L’All-Girls Robotics Team è composto da 20 ragazze di età compresa tra 12 e 18 anni, riconosciute come il futuro dell’Afghanistan e come un brillante esempio di come i diritti delle donne fossero stati nuovamente riconosciuti, almeno fino a questo momento.

“Sfortunatamente, quello che sta successo alle ragazze in quest’ultima settimana è che i talebani stanno andando letteralmente di porta in porta per portare fuori le ragazze e obbligarle a diventare spose bambine. Siamo molto, molto preoccupati che possa accadere anche con questa squadra di robotica femminile afghana. Queste ragazze che vogliono diventare ingegnere, vogliono far parte della comunità IA e hanno il coraggio di sognare di avere successo”, ha detto Motley.

Con i talebani al potere tutto ciò non sarà possibile poiché, secondo la loro interpretazione religiosa, le donne non possono studiare, lavorare o fare ricerca. Una tendenza religiosa che mette in pericolo le ragazze dell’All-Girls Robotics Team, calpestando i loro sogni e le speranze di un futuro equo.

