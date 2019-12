Tampon Tax: confermata Iva al 5% su tamponi e assorbenti bio. A giugno anche per gli altri?

Finalmente è stata confermata l’Iva al 5% per i tamponi e gli assorbenti compostabili e biodegradabili, ma per ora rimangono esclusi tutti gli altri prodotti igenico-sanitari.

L’emendamento è stato approvato dalla commissione finanze della Camera, come annunciato dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Villarosa su facebook, dove ha precisato che a giugno ci saranno novità anche per gli assorbenti non compostabili, che verranno portati al 5% esattamente come i bio:

“C’è un impegno del Governo per intervenire totalmente”.

Decreto Fiscale BUON GIORNO O BUONA NOTTE? Appena terminata una no stop da 16 ore alla Camera sul decreto Fiscale. Abbiamo approvato importanti novità su:-straordinari Vigili del Fuoco e corpi di polizia-credito d'imposta per airbag su moto-Tampon Tax al 5% (a giugno rimoduliamo tutto!)-NO SANZIONI a POS-3 Milioni per il rientro dei giovani cervelli-RCA EquaAscoltate! Che ne pensate?Fatemi sapere Pubblicato da Alessio Villarosa su Lunedì 2 dicembre 2019

Staremo a vedere, ma almeno un primo passo è stato fatto, considerato che si attendava dal 2018 che venissero prese misure per abbassare la Tampon Tax e per ben 3 volte la proposta è stata respinta.

La prima volta nel 2018, la seconda volta a inizio 2019, quando la Camera respinse la norma per paura di sanzioni europee che in realtà non esistevano, la terza volta neanche un mese fa, quando 32 deputate della maggioranza e dell’opposizione, con prima firmataria Laura Boldrini, sottoscrissero un emendamento subito bocciato e subito riproposto.

Oggi finalmente l’approvazione, valida però solo per i prodotti bio.

