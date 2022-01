I Talebani hanno ordinato ai negozianti afghani di decapitare i manichini

I talebani hanno ordinato la decapitazione di tutti i manichini. I manichini non potranno avere teste perché rappresenterebbero degli “idoli”, e l’idolatria è un peccato imperdonabile per l’Islam.

Inoltre, i manichini pongono un altro problema, poiché per la legge della sharia è vietato guardare un volto femminile, e questa regola vale anche se il volto appartiene a un manichino.

Inizialmente il Ministero per la Propaganda della Virtù e la Prevenzione del Vizio aveva ordinato la rimozione completa di tutti i manichini, ma poi ha deciso per la decapitazione, forse per raggiungere un compromesso con i negozianti.

I titolari dei negozi si sono infatti lamentati poiché rimuovere completamente i manichini avrebbe determinato importanti cali nelle vendite. Sostituire i manichini con altri modelli privi di testa danneggerà comunque i negozianti, poiché ogni manichino può costare fino a 200 dollari. L’ordine dovrà comunque essere rispettato e chi lo ignorerà, andrà incontro a punizioni severe.

Il Ministero della la Prevenzione del Vizio è stato ripristinato in Afghanistan lo scorso settembre, dopo la caduta di Kabul, e ha sostituito l’ex ministero per gli affari femminili, alimentando il timori di un’erosione sempre più accentuata dei diritti delle donne nel Paese.

Fonti di riferimento: The Times/The Indipendent

