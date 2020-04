Fase 2, la tabella Ansa è una bufala: non esiste nessun calendario sulle riaperture post COVID-19

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus si avvicina, potrebbe partire il 4 maggio, ma non c’è nessuna data certa. Così come nessuna lista con le date di riapertura è stata ufficialmente divulgata. La tabella Ansa è una bufala

Certo, tutti sentiamo il bisogno di essere rassicurati sulle novità che colpiranno la nostra vita quotidiana e vorremmo sapere quando riapriranno uffici, aziende, bar e parchi. Ma la verità è che nessuno, a oggi, lo sa davvero. Il Governo, il Comitato tecnico-scientifico e la task force di esperti guidata da Vittorio Colao sono a lavoro a pieno regime per studiare la Fase 2, ma già da qualche giorno hanno iniziato a ciroclare fake news sulla ripartenza graduale.

Sta circolando, infatti, sulle piattaforme social e in particolare su Whatsapp, una Fake News della Agenzia giornalistica ANSA, secondo la quale sarebbe stata calendarizzata la riapertura delle attività post covid19.

Ad avvertire della bufala è la pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia, che segnala come si tratti di una notizia falsa particolarmente grave in quanto utilizza il logo dell’Agenzia al fine di confondere inevitabilmente l’utente sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione.

“Si invitano tutti gli utenti a consultare le notizie sui siti di origine, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili rispetto alla fonte di provenienza. L’Agenzia ANSA ha formalmente sporto denuncia alla Polizia Postale, che sta indagando per risalire ai responsabili”, spiega.

Secondo le ultime indiscrezioni, si prevederebbero delle riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario, nuove chiusure. Ma, ribadiamo, nessuno lo sa per certo fino a quando le misure verranno comunicate ufficialmente.

Men che meno esiste una lista con le date di tutte le riaperture. Queste bufale ci fanno solo male.

Fonte: Commissariato di PS Online – Italia

Leggi anche: