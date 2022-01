In Svezia i genitori sono pagati per prendersi cura dei bambini malati

Si chiama Vård av Barn ed è il programma governativo svedese per “la cura del bambino” che offre la possibilità ai genitori, sia dipendenti che lavoratori autonomi, di prendersi un periodo di pausa retribuito di massimo di 120 giorni l’anno per assistere i figli ammalati dal raffreddore, alla visita medica fino alle patologie più gravi.

Viene concesso dal datore di lavoro anche se i figli a carico hanno superato i 18 anni. A seconda della loro fascia di età, ci sono precise indicazioni da seguire e certificati medici da presentare. Il tutto gestito tramite l’app dell’Agenzia svedese delle assicurazioni sociali.

Il VAB è stato introdotto nel 1974, ma come funziona? Viene praticata una trattenuta di circa 105€ dallo stipendio mensile per garantire, poi, un compenso in VAB pari all’80% di quello abituale. Questo pagamento può essere corrisposto anche a terze persone indicate dai genitori. Solitamente i datori di lavoro non negano la richiesta di accesso al programma anche per evitare la diffusione di raffreddori o febbri nel luogo di impiego.

Nel 2019 sono stati sovvenzionati 6,7 milioni di giorni di malattia saliti a 8,3 milioni nel 2020 con un esborso di oltre 15 milioni di euro per l’esplosione della pandemia da Covid secondo i dati raccolti dall’Agenzia svedese delle assicurazioni sociali. Lo stesso ente inoltre informa come, anche in Svezia, sono soprattutto le donne a usufruire di questo programma con una proporzione di 60 su 40 tra queste e gli uomini.

Fonti: Agenzia svedese delle assicurazioni sociali

