Liliana Segre: la storia della bambina che sopravvisse ad Auschwitz

In occasione della Giornata della Memoria, vogliamo ripercorrere la terribile storia di Liliana Segre, deportata ad Auschwitz quando aveva solo 14 anni. Conoscere quanto è accaduto è l’unico modo per evitare che gli orrori si ripetano

Testimone di una delle pagine più buie della storia, quella legata agli orrori dei campi di concentramento, Liliana Segre è Senatrice a vita. Ebrea, nata a Milano, è sopravvissuta al lager nazista. Il 10 settembre festeggia il suo compleanno.

È una delle voci più intense della memoria della Shoah e Mattarella gliene ha reso merito merito nel 2018 per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Da sempre, infatti, si è fatta portavoce di deportazioni, violenze, leggi razziali, insomma della storia dell’olocausto che ha vissuto in prima persona.

Nata a Milano nel 1930, rimane orfana di madre all’età di un anno. Appartiene ad una famiglia ebrea e dopo la proclamazione delle leggi razziali del 1938 vive nascosta assieme al padre. Figlia unica, nel 1943 Liliana tenta la fuga in Svizzera, ma viene arrestata in provincia di Varese, un mese più tardi sale sul treno del binario 21 che da Milano la porta ad Auschwitz.

La sua storia è racchiusa in Sopravvissuta ad Auschwitz, un libro che racconta tutta la drammaticità della sua vita nel campo di concentramento.

Oltre 6mila gli ebrei italiani deportati, ma a farne ritorno sono stati solo 363.

Fui obbligata a intrupparmi nel gruppo delle donne, e mio papà era la, oltre quella spianata, con gli altri uomini. Lasciai per sempre la sua mano, non lo avrei mai più rivisto ma allora non potevo saperlo.

Il 6 febbraio del 1944, Liliana arriva assieme a 605 deportati nel lager.