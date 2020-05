Governo valuta stop a vincolo dei “congiunti”: da lunedì 18 potremmo tornare a vedere anche gli amici?

Fase 2, parte seconda. Con la riapertura delle attività di ristorazione e del commercio al dettaglio il prossimo 18 maggio 2020, il Governo starebbe valutando l’ipotesi di abolire il vincolo dei congiunti per quanto riguarda gli spostamenti autorizzati dei cittadini.

Questa è una delle ipotesi su cui starebbe discutendo l’esecutivo in queste ore . Ipotesi che, se venisse approvata, permetterebbe, di fatto di tornare a far visita anche ai propri amici, eliminando le restrizioni, già in parte allentate con l’ultimo Dpcm, sugli spostamenti motivati da “estrema urgenza, necessità lavorative o motivi di salute”.

Lo stop al vincolo dei congiunti è finito sul tavolo in vista, soprattutto del via libera alla riapertura di negozi, bar e ristoranti, ma al momento, stando alle prime indiscrezioni, non ci sarebbe l’accordo tra tutti i ministri e in tal caso la possibilità di vedere anche gli amici (e di fatto far cadere tutte le limitazioni all’interno della regione) slitterebbe al 1° giugno, sempre che arrivino notizie positive dai dati epidemiologici e probabilmente solo nelle Regioni a basso indice di contagio. Stesso discorso anche per le aperture tra diverse Regioni.

Il tutto verrà discusso nel consiglio dei ministri annunciato per stasera, ma non ancora ufficialmente convocato.

Fonti: Il fatto quotidiano / Rai News

