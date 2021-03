Deb Haaland confermata agli Interni: è ufficialmente la prima ministra nativa americana della storia degli USA

Deb Haaland ce l’ha fatta. Per la prima volta negli Stati Uniti sarà una donna nativa americana a guidare un dipartimento. Con 51 sì e 40 no, Deb Haaland è stata confermata dal Senato segretaria all’Interior Department, che si occupa della conservazione delle terre federali e dei parchi nazionali, dello sfruttamento delle risorse naturali e della tutela dei nativi americani.

A lei sarà affidato un compito arduo: quello di invertire la rotta delle politiche disastrose – sia nei confronti dell’ambiente e che delle tribù indigene – intraprese dall’ex segretario agli Interni David Bernhardt, negli ultimi anni nel corso dell’amministrazione Trump.

“Avete sentito che la Terra viene chiamata Madre Terra” – ha dichiarato durante l’udienza di conferma al Senato. – “È difficile non sentirsi obbligati a proteggere questa terra. E sento che ogni persona indigena del Paese lo capisce”.

Deb Haaland, classe 1960, appartiene al popolo della Laguna Pueblo e ha conseguito un Bachelor of Arts in inglese all’Università del New Mexico e successivamente un dottorato in giurisprudenza.

“Una voce come la mia non è mai stata una segretaria di gabinetto né a capo del Dipartimento degli Interni” – ha sottolineato prima di essere confermata al Senato. – “Crescere nella famiglia dei Pueblo di mia madre mi ha reso feroce. Sarò feroce per tutti noi, per il nostro Pianeta e per tutta le nostre terre protette”.

Fonte: New York Times/Instagram

Leggi anche: