‘Questo Natale vivilo come un bambino’, lo spot di questa ferramenta vi farà davvero emozionare

Il regalo più bello che puoi farti per questo Natale è di vivere le festività come se fossi un bambino. Con la semplicità, l’innocenza e la bellezza della scoperta. E’ il messaggio dello spot natalizio di un negozio di ferramenta del Galles, realizzato con appena 100 sterline a dimostrazione, che non c’è bisogno di costruire sceneggiature complesse, per arrivare al cuore degli utenti.

Il video del Hafod Hardware, con sede a Rhayader, Powys, in Galles, ha lanciato lo slogan “Be A Kid This Christmas”, ovvero questo ‘Natale vivilo come un bambino’ e ha già raccolto migliaia di visualizzazioni e recensioni positive.

Come ogni anno, siamo bombardati dalla pubblicità consumistica, il messaggio è sempre lo stesso: comprare, comprare, comprare. Ma c’è chi pensa anche alle emozioni, come questo negozio di ferramenta a conduzione familiare che, nel suo cortometraggio, mostra le quattro generazioni della famiglia di Hafod Hardware, mentre segue Arthur Jones, di appena due anni, che va a lavorare.

Dietro non c’è nessuna agenzia pubblicitaria stellare, ma il risultato è emozionante. La giornata inizia con Arthur che si sveglia, fa colazione e poi esce per andare a lavoro. Cammina appena, ma si mette subito all’opera. Aggiusta, sistema i prodotti negli scaffali, incarta i regali, addobba l’albero di Natale. Poi a fine giornata chiude il negozio e quello che succede mentre prende un albero di Natale, vi lascerà a bocca aperta.

Il video ha già fatto il giro del mondo. Il proprietario Thomas Lewis Jones ha ricevuto centinaia di messaggi e telefonate dopo la pubblicazione. Il motivo? E’ molto semplice. Queste immagini che potrebbero apparire forse banali, ci fanno entrare dentro la storia. Arthur può essere ognuno di noi, per vivere così un Natale più intenso, meno concentrato sulle futilità e sui regali. Quel bambino è felice. E’ felice di alzarsi la mattina, di fare colazione, di aggiustare una scopa, di spazzare il pavimento e di servire i clienti alla cassa.

There’s some of the white stuff forecasted for tonight in parts of Wales. Are you prepared? We are! ❄️⛄️ Pubblicato da Hafod Hardware su Mercoledì 13 novembre 2019

Da quando si sveglia a quando chiude il negozio, mantiene sempre un atteggiamento allegro e positivo. E ci coinvolge fino in fondo, facendoci riflettere su quanto tempo passiamo ad essere arrabbiati e annoiati. Ecco perché, senza tralasciare la canzone Forever Young che ci invita a rimanere sempre giovani al di là dell’aspetto anagrafico, lo slogan è quello di lasciarci alle spalle le cose negative e di affrontare la vita e non solo il Natale, con gli occhi di un bambino, tornando a sorprenderci delle piccole cose.

Ma non solo, coinvolgendo tutte le generazioni, lo spot rilancia anche il senso della famiglia, la bellezza di mandare avanti un’attività aperta nel 1895. Ogni tassello è importante, ognuno fa la sua parte, dal più grande al più piccolo. E noi consumatori, scegliendo i piccoli negozi e non le multinazionali, contribuiamo al loro sostegno e far crescere queste famiglie

E allora, cari lettori, noi per questo Natale vi auguriamo proprio questo: tornate bambini e riscoprite la gioia della semplicità.

