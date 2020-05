Silvia Romano è tornata: il video del rientro in Italia

Silvia Romano è finalmente rientrata in Italia: l’aereo che l’ha riportata in Italia dopo la sua liberazione è atterrato pochi minuti fa a Roma.

In tantissimi ad accoglierla al suo rientro, oltre alla famiglia, al Presidente Giuseppe Conte e al Ministro Luigi Di Maio. Un momento emozionante e magnifico che in molti hanno seguito in diretta, grazie al video trasmesso sulla pagina Facebook di Di Maio.

🔴 Silvia Romano è in Italia Pubblicato da Luigi Di Maio su Domenica 10 maggio 2020

Silvia, lo ricordiamo, era stata rapita un anno e mezzo fa in Kenya dove lavorava con la onlus Africa Milele. Prelevata da un gruppo di uomini armati il 20 novembre del 2018, Silvia ha vissuto per 18 mesi prigioniera e da oltre un anno non si avevano più sue notizie.

Ieri, finalmente, la notizia della sua liberazione e oggi il rientro in Italia. Silvia è scesa dall’aereo rigorosamente indossando guanti e mascherina ma, nonostante l’emergenza coronavirus, è stato impossibile sottrarsi all’abbraccio di chi da tanti mesi la aspettava.

Per un attimo, la giovane ha abbassato la mascherina e ha mostrato a tutti il suo splendido sorriso, un sorriso che non ha perso nonostante i tanti mesi di prigionia. Bentornata, Silvia!

Fonte di riferimento: Luigi Di Maio