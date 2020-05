Silvia Romano è stata liberata! L’annuncio del premier Conte su Twitter

E’ arrivata una splendida notizia che aspettavamo da tempo e a darla, pochi minuti fa, è stato il premier Giuseppe Conte: Silvia Romano è stata liberata!

Silvia Romano è libera e domani sarà in Italia. L’incredibile e meraviglioso annuncio è arrivato dal Presidente del Consiglio tramite i social. Su Twitter Conte ha scritto:

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 9, 2020

La notizia pone fine ad un incubo che dura da un anno e mezzo. La volontaria di 25 anni era stata rapita nel novembre 2018 da uomini armati nel villaggio di Chakama, in Kenya. La giovane, originaria di Milano, era una volontaria partita con l’associazione Africa Milele per portare avanti un programma di aiuti umanitari per i bambini che amava tanto.

Ma quel maledetto 20 novembre 2018, quando la ragazza aveva appena 23 anni, era stata rapita a circa 80 km da Malindi, e l’ultima prova che fosse ancora viva risale ad appena un mese dopo.

Dall’inizio del 2019, quindi, non avevamo saputo più nulla. Le indagini e le ricerche, comunque, non si erano mai fermate, e avevano portato a diverse ipotesi, fino ad una sua presenza in Somalia, nelle mani di uomini vicini al gruppo jihadista Al-Shabaab.

Ora i cuori si allargano alla gioia: Silvia non solo è viva, ma è libera.

“Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera – scrive il Ministro degli Esteri Luigi DI Maio – Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”.

Non sono ancora noti i dettagli della liberazione né altri particolari ma, come riportano fonti della Farnesina, Silvia domani sarà in Italia, ed è questa, per ora, l’unica cosa che conta.

Silvia, tutti noi non vediamo l’ora di rivederti!

Fonti di riferimento: Giuseppe Conte e Luigi Di Maio/Twitter/ Facebook