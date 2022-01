Il Covid fa annullare il Carnevale di Rio e le sfilate di Armani

Con l’impennata di casi dovuti alla diffusione della variante Omicron, alcuni eventi mondani che avrebbero dovuto tenersi nelle prossime settimane sono stati annullati

Il Coronavirus sembra essere tutt’altro che debellato: tutti i Paesi del mondo sono alle prese con una nuova ondata di nuovi positivi al virus, favorita anche dalla diffusione della variante omicron, particolarmente contagiosa (anche se meno virulenta e pericolosa di altre varianti). Il ritorno alla socialità di un tempo, agognato da tutti, sembra quindi allontanarsi sempre più.

In questa situazione particolarmente drammatica e difficile, ecco allora che alcuni eventi culturali e mondani vengono cancellati per i troppi contagi e per scongiurare il rischio che un momento di spensieratezza possa trasformarsi in un focolaio Covid, andando ad aggravare il già pesante bollettino dei positivi al virus. Lo stilista italiano Giorgio Armani ha pertanto comunicato la cancellazione delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani, nonché della sfilata Alta Moda Privè – tutte previste nel mese di gennaio, rispettivamente durante la settimana della moda maschile di Milano e quella di Haute Couture parigina. Una scelta fatta in autonomia dallo stilista che ha anteposto la salute dei partecipanti all’occasione di disporre di una vetrina per la sua nuova collezione: infatti, né la settimana della moda di Milano né quella di Parigi sono state cancellate (almeno finora).

In questi due anni di pandemia ho sempre tenuto la guardia alta, e vedendo l’attuale situazione sanitaria, con una variante molto contagiosa che circola rapidamente, reputo che la situazione sia troppo instabile per presentare le mie collezioni dal vivo – ha affermato lo stilista in un messaggio diffuso sui social. – Le sfilate dovrebbero essere momenti in cui gli addetti ai lavori che si incontrano scambiano opinioni con spensieratezza e al sicuro, momenti di allegria. Non vedo l’ora di tornare presto a sfilare in presenza.

Decisione invece di impronta governativa quella di annullare le tradizionali parate in strada per il carnevale di Rio de Janeiro, in Brasile, che avrebbero dovuto svolgersi nell’ultima settimana di febbraio. Il sindaco della città e le autorità locali hanno annunciato in queste ore l’annullamento delle celebrazioni del carnevale a causa dell’aumento dei casi di Covid-19 in conseguenza del dilagare della variante omicron. Fino all’ultimo si è sperato di poter celebrare il carnevale quest’anno, visto che già lo scorso anno i festeggiamenti sono stati bloccati dalla pandemia, ma i dati sui contagi degli ultimi giorni lo hanno reso impossibile. Come ha affermato anche il sindaco della città, Eduardo Paes, il carnevale di strada, data la sua natura e il suo aspetto democratico, rende impossibile qualsiasi tipo di controllo e pertanto l’unica soluzione resta quello di vietarlo – in attesa di tempi più sereni che, si spera, ci saranno l’anno prossimo.

